In Pokémon GO läuft gerade die Spezialforschung mit Zarude. Eine der Aufgaben verlangt, dass ihr sechs Rocket Rüpel besiegt. Doch dabei könnt ihr richtig viel Zeit sparen und braucht nur eine Rüpel-Begegnung.

Was ist das für eine Aufgabe? In Pokémon GO läuft jetzt die Forschung “Suche nach Zarude”, die mit dem Dschungel-Event am 1. Oktober startete. In Kapitel 4/5 sollt ihr sechs Rocket Rüpel besiegen. Dafür erwartet euch eine Begegnung mit Ariados.

Auf reddit zeigen Trainer, dass die Aufgabe ganz leicht zu erledigen ist.

Ihr müsst nicht sechsmal kämpfen

Das ist der Trick: Auf reddit schreibt Shadowadra, dass es einen Trick bei der Rocket-Rüpel-Aufgabe der Zarude-Forschung gibt. Man spart sich dabei das Bekämpfen von sechs Rüpeln.

Statt sechs Siege einzufahren, könnt ihr auch einfach sechsmal gegen denselben Rüpel verlieren. “Im Grunde könnt ihr drei 3x 10 WP-Pokémon nutzen und sechsmal gegen denselben Rüpel verlieren, um die Quest zu absolvieren”, schreibt Shadowadra.

Damit müsst ihr in Kapitel 4/5 nur noch 15 Pokémon mit Wetterboost fangen und drei Schnappschüsse von wilden Flug-Pokémon testen. Im nächsten Kapitel sind alle Aufgaben erledigt und ihr könnt euch ein Zarude fangen. Die Forschung lohnt sich richtig für euch, denn Zarude hat einiges auf dem Kasten. Erfahrt hier, wie stark das neue Pokémon wirklich ist:

Pokémon GO bringt Zarude – So stark ist das neue Monster zum Netflix-Film

In den Kommentaren auf reddit bedanken sich viele Spieler. Sie haben dadurch viel Zeit sparen können. Andere geben zu bedenken, dass man dadurch auch einige Beleber und Tränke einsetzen müsse und hinterfragen, ob das diese Zeit-Ersparnis dann wirklich noch wert ist.

Wie weit seid ihr mit der Forschung für Zarude in Pokémon GO? Habt ihr schon alle Quests abgeschlossen oder seid ihr noch fleißig am forschen und könnt diesen Tipp gut gebrauchen? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.