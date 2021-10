Pokémon GO: Oktober 2021 bringt neue Feldforschungen – 2 Quests solltet ihr nicht verpassen

Wie in jedem Monat, wurden auch für den Oktober 2021 die Feldforschungsaufgaben und deren Belohnungen in Pokémon GO angepasst. Wir von MeinMMO haben uns die neuen Quests angesehen und zeigen euch, welche ihr nicht verpassen solltet.

Was sind das für Aufgaben? Bei den Feldforschungsaufgaben handelt es sich um die täglichen Quests, die ihr euch an den PokéStops erdrehen könnt. Pünktlich zum Monatswechsel werden diese von Niantic angepasst und ihr bekommt neue Belohnungen. So auch im Oktober 2021.

Wie bekommt ihr sie? Um an die Feldforschungen zu gelangen, müsst ihr nur an den PokéStops drehen. Angezeigt werden euch die Quests in der Kategorie “Feld”. Diese findet ihr durch einen Klick auf das Fernglas in eurer Kartenansicht.

Gleichzeitig könnt ihr immer bis zu 3 dieser Aufgaben sammeln. Wollt ihr also eine weitere haben, dann müsst ihr zunächst eine Quest einlösen. Für die Bearbeitung habt ihr beliebig viel Zeit, könnt sie aber auch löschen, wenn euch diese Feldforschung nicht interessiert.

Alle Feldforschungen im Oktober 2021

Wie ihr es aus den letzten Monaten kennt, gibt es auch im Oktober 2021 wieder zahlreiche Feldforschungen aus den verschiedensten Bereichen. Wir haben euch die Aufgaben mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck in den jeweiligen Kategorien zusammengefasst (via LeekDuck/reddit).

Außerdem verraten wir euch, welche Quests sich besonders lohnen. Alle Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form fangen.

Alle Quests rund ums Fangen

Wie der Name dieser Kategorie bereits sagt, geht es hierbei um das Fangen bestimmter Pokémon. Häufig finden sich in den Belohnungen dieser Aufgaben eher unspektakuläre Monster. Das ist jedoch im Oktober anders. Die beiden Feldforschungen mit Kryppuk solltet ihr nämlich in jedem Fall nutzen.

Auch, wenn dieses Monster nicht sonderlich stark ist, solltet ihr euch ein Exemplar für euren Pokédex sichern. Das Geist- und Unlicht-Pokémon lässt sich nämlich nur einmal pro Jahr im Spiel blicken: rund um die Halloween-Saison. Nach dem Oktober verschwindet es in der Regel wieder.

Kryppuk normal (links) und als Shiny (rechts)

Es spawnt nicht wild, weshalb das Lösen der Aufgaben der einzige Weg ist, es zu ergattern. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück auch einem schillernden Kryppuk begegnen.

Fange 5 Pokémon Begegnung mit Nebulak*



Fange 7 Pokémon Begegnung mit Karpador*



Fange ein Pokémon vom Typ Drache Begegnung mit Dratini* oder Kindwurm*



Fange 18 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Kryppuk*



Fange 18 Pokémon vom Typ Unlicht Begegnung mit Kryppuk*



Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Begegnung mit Vulpix*, Quapsel*, Hippopotas* oder Shnebedeck*



Nutze 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Hoothoot



Alle Quests rund ums Werfen

Bei diesen Quests müsst ihr eurer Wurf-Geschick unter Beweis stellen. Besonders interessant sind dabei die Begegnungen mit Hunduster und Pandir. Das Feuer- und Unlicht-Pokémon Hunduster kann sich nämlich zu Hundemon weiterentwickeln. Dieses gehört zu den besten Unlicht-Angreifern in Pokémon GO.

Bei Pandir handelte es sich hingegen um ein etwas selteneres Pokémon. Dieses bekommt ihr derzeit ausschließlich über die Feldforschungsaufgaben. Es verfügt über verschiedene Fellmusterungen, die regelmäßig wechseln. Im Oktober findet ihr das Fellmuster 1.

Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Dummisel*



Lande 3 gute Würfe hintereinander Hunduster*



Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Snubbull*, Liliep* oder Anorith*



Lande 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit Onix*



Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Pandir* (Nummer 1)



Lande 2 fabelhafte Würfe Begegnung mit Alola-Sleima*



Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Begegnung mit Kaumalat*



Alle Quests rund ums Kämpfen

Bei diesen Aufgaben dreht sich alles um das Kämpfen in der GO-Kampfliga, den Raids oder gegen Team-GO-Rocket. Das interessanteste Monster ist hierbei Sichlor. Dieser Käfer lässt sich zu Scherox weiterentwickeln, was zu den stärksten Angreifern vom Typ Käfer gehört.

Wer also noch ein starkes Käfer-Pokémon für seine Sammlung benötigt, hat hier die Chance eines zu finden. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar.

Kämpfe gegen 3 Team-GO-Rocket-Rüpel Sichlor*



Gewinne einen Kampf in der GO Kampfliga Begegnung mit Laukaps



Gewinne einen Raid Begegnung mit Lichtel



Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Begegnung mit Amonitas* oder Kabuto*



Gewinne 5 Raids Begegnung mit Aerodactyl*



Alle Quests mit dem Kumpel und Freunden

Bei diesen Feldforschungen werden euer Kumpel-Pokémon und eure Freunde mit in die Aufgabenerledigung einbezogen. So sollt ihr Pokémon tauschen, Geschenke verschicken oder Herzen und Bonbons mit eurem Kumpel verdienen.

Besonders spektakulär sind die Belohnungen dieser Aufgaben im Oktober allerdings nicht. Wem von Fiffyen, Scoppel oder Lithomith noch ein schillerndes Exemplar fehlt, kann bei diesen Quests sein Glück versuchen.

Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Fiffyen*



Verdiene 2 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Scoppel*



Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Begegnung mit Flunschlik



Tausche ein Pokémon Begegnung mit Lithomith*



Versende ein Geschenk an einen Freund Begegnung mit Webarak



Alle weiteren Quests

Abschließend haben wir euch alle weiteren Quests zusammengefasst. Diese erstrecken sich vom Ausbrüten von Eiern, Entwickeln und Fotografieren von Pokémon bis hin zum Drehen an PokéStops und Arenen. Aufgrund dieser Vielfältigkeit konnten sie den anderen Kategorien nicht zugewiesen werden. Folgende Monster erwarten euch in der Belohnung:

Brüte ein Ei aus Begegnung mit Mantax oder Pinsir*



Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Tanhel*



Entwickle ein Pokémon Begegnung mit Evoli*



Nutze 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Bisasam*, Glumanda* oder Schiggy*



Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Endivie*, Feurigel* oder Karnimani*



Nutze 7 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Geckarbor*, Flemmli* oder Hydropi*



Drehe 3 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Mogelbaum*



Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Trasla*



Mache einen Schnappschuss eines wilden Pokémon Begegnung mit Hoppspross, Yanma* oder Kramurx*



Mache 2 Schnappschüsse eines wilden Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Shuppet*



Feldforschungsdurchbruch im Oktober 2021

Wie bei den Feldforschungsaufgaben ändert sich mitt dem Monatswechsel auch der Forschungsdurchbruch. Dieser steht euch zur Verfügung, wenn ihr an 7 Tagen mindestens eine Feldforschungsaufgabe eingelöst habt. Pro Tag erhaltet ihr dafür einen Stempel. Habt ihr alle 7 gesammelt, dann könnt ihr die Belohnung abrufen.

Makabaja normal und als Shiny (links) und Echnatoll normal und als Shiny (rechts)

Im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 um 22:00 Uhr Ortszeit bis zum 01. November 2021 um 22:00 Uhr Ortszeit findet ihr im Forschungsdurchbruch das Geist-Pokémon Makabaja. Dieses lässt sich zu Echnatoll weiterentwickeln und ist außerdem in seiner schillernden Form im Spiel erhältlich. Ihr erkennt es an seinem dunkelblauen Körper und der silbernen Maske.

Die Community von Pokémon GO ist allerdings von diesem Forschungsdurchbruch nicht begeistert. Wir haben euch hier zusammengefasst, warum die Trainer von Makabaja in der Belohnung genervt sind.

Welche Feldforschung gefällt euch am besten? Werdet ihr euch Kryppuk holen oder hattet ihr im letzten Jahr bereits Glück ein schillerndes Exemplar zu ergattern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch auf MeinMMO mit anderen Spielern aus.

In den kommenden Wochen steht einiges in Pokémon GO an. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im Oktober erwarten und welche sich davon besonders lohnen.