Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Kramurx und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 26. Oktober, die Rampenlicht-Stunde mit Kramurx. Es ist die letzte Rampenlicht-Stunde im Oktober. Wir zeigen euch, was heute passiert und wie es weitergeht.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde statt. Das ist ein Event, bei dem für 60 Minuten ein Pokémon im Fokus steht und nahezu an jeder Ecke zu finden ist. Damit sich das noch mehr für euch lohnt, wird das Event von einem Bonus begleitet.

Heute, am 26. Oktober, steht das Pokémon Kramurx von Typ Flug und Unlicht im Rampenlicht. Es stammt aus der zweiten Generation und kann auch als Shiny gefangen werden. Zusätzlich wartet ein EP-Bonus auf die Teilnehmer.

Rampenlichtstunde mit Kramurx – Boni, Shiny und Start

Wann geht es los? Die Rampenlichtstunde beginnt wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereitet euch vorher also schon darauf vor, sammelt ein paar Pokébälle und schafft Platz in eurer Sammlung. Bis 19:00 Uhr ist das Event aktiv. Danach sollten sich die Spawns also wieder normalisieren.

Welche Boni gibt es? Nahezu überall in der Wildnis werdet ihr Spawns von wilden Kramurx finden. Zündet ihr während des Events Rauch, dann wird der Rauch weitere Kramurx anlocken.

Dazu gibt es einen Bonus, der sich richtig für euch lohnt, wenn ihr noch Erfahrungspunkte sammelt. Denn für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viele EP.

Kann man Shiny Kramurx fangen? Ja, schillernde Kramurx gibt es schon längere Zeit bei Pokémon GO. Wer Glück hat, kann sich heute während der Rampenlicht-Stunde eins fangen.

Die schillernde Version (rechts) lässt sich ganz klar von den normalen Kramurx unterscheiden

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

So stark ist Kramurx: Im PvP und PvE spielt Kramurx überhaupt keine Rolle. Seine Weiterentwicklung Kramshef hingegen ist im PvP recht nutzlos, kann dafür in Raids als alternativer Angreifer genutzt werden. Doch auch da gibt es viel stärkere Pokémon.

Nutzt die Rampenlicht-Stunde heute also vor allem, wenn ihr euch ein paar Pokémon zum Entwickeln aufgehoben habt und ihr viele EP verdienen wollt. Wer auf der Suche nach Shiny Kramurx ist, kann sein Glück heute auch versuchen. Doch starke Angreifer, die jeder im Team braucht, findet ihr heute nicht.

Seid ihr heute dabei oder lasst ihr das Event aus? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.