Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Nebulak und Sternenstaub-Bonus

Heute, am 12. Oktober 2021, findet in Pokémon GO wieder eine Rampenlichtstunde statt. In dieser Woche trefft ihr dabei auf das Geist- und Gift-Pokémon Nebulak. Außerdem wird es einen Sternenstaub-Bonus geben. Wir von MeinMMO haben alle Infos für euch zusammengefasst.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Bei einer Rampenlichtstunde handelt es sich um ein einstündiges Event in Pokémon GO, welches wöchentlich stattfindet. Während dieser Stunde wird ein Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt in dieser Zeit häufiger. Außerdem erhalten die Trainer währenddessen einen besonderen Bonus.

Heute dreht sich in der Rampenlichtstunde alles um das Geist- und Gift-Pokémon Nebulak. Die Spieler können sich außerdem auf doppelten Sternenstaub beim Fangen freuen.

Rampenlichtstunde mit Nebulak – Boni und Zeiten

Wann startet das Event? Die Rampenlichtstunde startet heute, am 12. Oktober 2021, wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt eine Stunde Zeit, um alle Vorteile zu nutzen, bis das Event um 19:00 Uhr wieder endet.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr auf besonders viele Nebulak treffen. Diese spawnen dann vermehrt. Setzt ihr euch einen Rauch, dann könnt ihr extra viele Exemplare fangen.

Darüber hinaus bekommt ihr doppelten Sternenstaub beim Fangen von Pokémon. Hierbei bietet es sich an, wenn ihr euch zusätzlich ein Sternenstück setzt. Dieses bietet euch einen weiteren Bonus, indem es euch für 30 Minuten 50 % mehr Sternenstaub bringt.

Gibt es Nebulak als Shiny? Ja, ihr könnt mit etwas Glück einem schillernden Exemplar von Nebulak begegnen. Ihr erkennt es an seinem lilafarbenen Körper.

Nebulak normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Nebulak?

Wie stark ist Nebulak? Nebulak gehört zu den Geist- und Gift-Pokémon der 1. Generation. Es lässt sich über Alpollo zu Gengar weiterentwickeln. Außerdem verfügt Gengar über eine temporäre Mega-Entwicklung. Nebulak selbst ist eher eines der schlechteren Monster im Spiel. Vor allem in der Verteidigung kann es nicht punkten.

Seine Weiterentwicklung „Alpollo“ kann zwar bereits bessere Werte aufzeigen, gehört aber ebenfalls nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Interessant ist hingegen Gengar, was auf einen ordentlichen Angriff zurückgreifen kann. Aber auch hier sind die Verteidigung und Ausdauer nur durchschnittlich.

Für den Einsatz in Raids ist es also grundsätzlich ok, aber es gibt deutlich bessere Alternativen. Laut PvPoke könnte Gengar allerdings für den Einsatz in der Hyperliga interessant sein (via pvpoke.com). Besonders stark ist auf jeden Fall die Mega-Entwicklung von Gengar. Diese solltet ihr euch auch für den einen oder anderen Raid bereit halten.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Ja, auch wenn Nebulak und seine Weiterentwicklung Alpollo nicht zu den besten Pokémon gehören, solltet ihr versuchen euch ein starkes Exemplar zu sichern. Dieses könnt ihr später hochleveln und hervorragend als Mega-Gengar in Raids nutzen.

Ein weiterer Grund das kurze Event heute zu nutzen, ist der Sternenstaub-Bonus. Der Sternenstaub ist in Pokémon GO eines der wichtigsten Währungen. Ihr braucht ihn zum Hochleveln und Tauschen von Pokémon. Es ist also sinnvoll möglichst viel davon zu haben.

Setzt ihr euch also einen Rauch und ein Sternenstück, dann habt ihr heute die Möglichkeit eine ganze Menge Staub zu farmen. Darüber hinaus kommen Shiny-Jäger heute auf Ihre Kosten und begegnen mit etwas Glück einem schillernden Nebulak.

Wie findet ihr die Rampenlichtstunde heute? Werdet ihr euch den Sternenstaub-Bonus sichern oder seid ihr eher auf der Suche nach einem schillernden Exemplar? Oder ist die Rampenlichtstunde heute gar nicht euer Ding und ihr setzt aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In wenigen Tagen startet in Pokémon GO bereits das nächste Event. Wir haben uns angesehen, welche Pokémon und Boni euch zum Halloween-Event erwarten und zeigen sie euch.