Pokémon GO: Feliospa ist das nächste Pokémon für die neue Season – Das müsst ihr zum Monster wissen

In Pokémon GO rückt die nächste Season näher. Mehr Teaser zu den anstehenden Pokémon kommen raus – jetzt mit Feliospa.

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO steht ein Jahreszeitenwechsel bevor: Die aktuelle Season, Verborgene Edelsteine , macht Platz für die nächste.

Am 01. September ist es dann soweit: Unter dem Motto Adventures Abound (in etwa: Abenteuer im Überfluss) geht es mit der nächsten Season weiter.

Details zur Season sind noch weitestgehend unbekannt, klar ist allerdings, dass die Paldea-Pokémon ihren ersten Auftritt im Spiel haben werden.

Gerade erst kam ein Teaser zum Wasser-Starter der Region raus, bevor nun der nächste erschien.

Den entsprechenden Post binden wir hier für euch ein:

Diesmal der nur sehr bedingt versteckte Star: Feliospa, die Weiterentwicklung von Pflanzen-Starter Felori.

Was ist Feliospa für ein Pokémon?

Das ist Feliospa: Feliospa entwickelt sich aus Felori und gehört damit zu den Starter-Pokémon der Paldea-Region.

Wie gewohnt kann man sich zu Anfang der Spiele Karmesin und Purpur ein Monster vom Typ Pflanze, Feuer oder Wasser aussuchen. Feloris letzte Entwicklung nennt sich Maskagato.

Feliospa in Karmesin & Purpur (via pokemon.com)

Feliospa selbst ist noch weitestgehend unauffällig, was die Typen-Verteilung angeht – es ist ein klassisches Pflanzen-Pokémon.

Maskagato hingegen bekommt als letzte Entwicklung noch den Unlicht-Typen dazu, was eine ungewöhnliche Kombination darstellt.

Wie stark das Monster letztlich im Spiel wird, bleibt noch abzuwarten und hängt unter anderem von den Attacken ab, die es bekommt.

Eine frühe Analyse von PvP-Experte Teban54 beschrieb Maskagato als voraussichtlich starkes Pflanzen-Starter-Pokémon, das hohen Schaden anrichten kann, dem es aber an Durchhaltevermögen fehlen könnte (via reddit).

Wie genau das Monster zu bekommen sein wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Aber angesichts dessen, dass es bereits ein Video dazu gab, dass die Paldea-Monster im September aufkreuzen sollen, sowie die aktuellen Teaser, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Felori und seine Entwicklungen in Pokémon GO erscheinen.

Auch der Hyperbonus vom GO Fest steht übrigens im September an und wird neue Pokémon bringen.