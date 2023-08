Pokémon GO zeigt neues Pokémon für die Season, die in 4 Tagen startet

In Pokémon GO steht eine neue Season, oder Jahreszeit, bevor. Nun kam ein erster Teaser inklusive neuem Monster und dem Namen der Season.

Was ist in Pokémon GO los? Gerade lief das Pokémon GO Fest 2023, das nicht nur ein großes Event, sondern auch eine Art Abschluss der aktuellen Season Verborgene Edelsteine darstellte.

Denn am 01. September könnt ihr mit einer neuen Season rechnen. Für die wurde nun auch zumindest der englische Titel bekanntgegeben.

Über Twitter/X zeigte der offizielle Pokémon-GO-Account einen Teaser, der mit dem Titel Adventures Abound endete, was so viel wie Abenteuer im Überfluss bedeuten könnte:

Ebenfalls zu sehen in dem Teaser: Eines der ersten Pokémon, die wir vermutlich mit der neuen Season sehen dürften. Der Schatten verrät: Bailonda kommt zu Pokémon GO.

Was ist Bailonda für ein Pokémon?

Das ist Bailonda: Bailonda dürften vor allem Spieler sehr gut kennen, die sich in Pokémon Karmesin und Purpur für den Wasser-Starter Kwaks entschieden haben. Denn Bailonda ist die End-Endwicklung der beliebten Ente.

So sieht Bailonda aus

Das passt auch zu einem anderen Teaser von Pokémon GO. Die gaben nämlich bereits bekannt, dass in der neuen Season Paldea-Pokémon auftauchen würden.

Hier seht ihr einmal den Paldea-Teaser von Pokémon GO:

Auch dort wurden bereits die Starter aus der Paldea-Region angedeutet. Es wäre also keine Überraschung, wenn diese möglicherweise schon am kommenden Freitag in Pokémon GO debütieren – dann dürfte die neue Season starten.

Hier lässt sich auch spekulieren, denn das Design des Season-Titels im Teaser mutet durchaus futuristisch an. Das würde zu einigen der Paradox-Pokémon passen, die in Paldea unterwegs sind.

Das Überraschende an Paldea: Dass Pokémon GO nun schon nach Paldea schaut, ist ein wenig ungewöhnlich, denn: Eigentlich fehlen in Pokémon GO noch Monster aus der Galar-Region. Selbst beliebte Starter wie Hopplo, Chimpep und Memmeon werden in Pokémon GO derzeit vermisst. Jedoch geht der Sprung erstmal in die Region aus Karmesin und Purpur.

Freut ihr euch schon auf die neue Season?