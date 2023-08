Pokémon GO: Trainer sichern sich irre seltenen Shiny-Fang – „Chance beträgt 1 zu 125.000“

In Pokémon GO sind Shinys bei den Trainern besonders beliebt, aber nicht leicht zu finden. Doch nun haben drei Spieler einen Fang gemacht, der irre selten ist. Was das für ein Fang war, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pokémon geht es? Neben den normalen Formen von Pokémon, haben es viele Trainer auch auf die sogenannten Shinys abgesehen. Diese unterscheiden sich meistens durch eine andere Farbe von ihrer eigentlichen Form, sind allerdings entsprechend selten zu finden.

Umso begeisterter sind Spieler, wenn sie sich ein solches Exemplar in der Wildnis sichern können. Nun haben drei Trainer allerdings einen besonders seltenen Fang gemacht. Welcher das war und wieso er so einzigartig ist, zeigen wir euch nachfolgend.

Trainer landen einzigartigen Fang

Was wurde gefangen? Am Wochenende fand in Pokémon GO das globale GO Fest statt, bei dem ihr auch wieder die Chance auf eine Reihe von Shinys hattet. Viele Trainer gaben sich deshalb auf die Suche nach neuen oder noch fehlenden schillernden Exemplaren.

Doch der Reddit-User KILLERTHAN landet mit seinen Freunden zu diesem Event einen ganz besonderen Fang und kann dabei sein Glück nicht fassen. So teilt er auf Reddit eine Reihe von Bildern von drei schillernden Kommandutan, die auf drei verschiedenen Smartphones zu sehen sind.

Das Besondere daran ist, dass es sich dabei nicht um irgendwelche schillernden Kommantudan handelt, sondern um ein und das selbe Monster. So haben haben er und seine Freunde das Kommandutan auf der Karte entdeckt und angeklickt, um zu checken, ob es ein Shiny ist. Dann folgte die große Überraschung: alle drei Kommandutan schillerten.

Dazu schreibt er (via reddit.com): Wie hoch sind die Chancen, dass dies geschieht? Oder ist es ein Irrtum? Zwei Freunde und ich spielten, als wir auf dieses Kommandutan stießen. Wir alle prüften, ob es schillert und wir bekamen es nicht nur als Shiny, sondern auch mit denselben WP und IVs. Die einzigen Unterschiede sind Gewicht und Größe.

Warum ist der Fang so irre? Dass man in Pokémon GO auf ein schillerndes Exemplar trifft, ist, mit Ausnahme vom Community Day, entsprechend selten. So hat die Community rund um The Silph Road hierbei in der Vergangenheit eine durchschnittliche Chance von etwa 1 zu 500 ermittelt.

Auch wenn die Chance für Ticket-Inhaber während des GO Fests etwas erhöht war, ist es um einiges seltener, gleich mit zwei Accounts ein und demselben Shiny zu begegnen. Im Fall von KILLERTHAN hatten sie dabei sogar gleich dreifaches Glück.

Dass die drei Monster die gleichen Werte haben, ist hingegen nicht überraschend. Das liegt daran, dass Trainer mit einem Level von 30 oder mehr immer die gleichen Werte bei einem wilden Fang bekommen, also auch, wenn es kein Shiny ist. Auf diese Weise ist es deshalb auch möglich, dass sich Trainer gegenseitig informieren, wenn sie ein Monster mit einer IV von 100 entdeckt haben.

Trainer gratulieren: Hoffentlich habt ihr Lottoscheine gekauft

In der Reddit-Community sorgt dieser Fang für jede Menge Begeisterung. Viele beglückwünschen KILLERTHAN für diesen Fang. Einige konnten in der Vergangenheit sogar schon ähnliche Erfahrungen machen. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

adburgan: WP und IVs werden gleich sein, wenn ihr alle auf oder über Level 30 seid, wie andere gesagt haben. Die Shiny-Rate für das GO Fest scheint, basierend auf den Daten der letzten Jahre, bei 1/64 – 1/128 zu liegen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Quote etwas großzügiger ist, etwa 1/50, beträgt die Chance, dass alle 3 von euch genau dasselbe Shiny bekommen, 0,000008 oder 1 zu 125.000. Das heißt, ihr hattet ziemlich viel Glück, dass dieses Ergebnis tatsächlich eintritt. Hoffentlich habt ihr alle Lottoscheine gekauft, obwohl die Shinys viel wahrscheinlicher sind als ein tatsächlicher Lottogewinn.

TealBlueLava: Das ist mir einmal mit Shiny-Chaneira passiert. Ich habe in meiner Pause auf der Arbeit mit beiden Accounts gespielt. Ich habe es auf beiden Handys gleichzeitig angeklickt, beide waren schillernd.

Ha_CharadeUAre: Die Pokémon, die spawnen, sind in der Regel immer für alle gleich (bis zu einem gewissen Grad), daher die Massenanstürme im frühen Spiel, wenn bestimmte Pokémon spawnen, oder die Leute posten, wo ein Hunderter gespawnt ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle zum gleichen Zeitpunkt ein schillerndes Pokémon bekommen, ist ziemlich gering, würde ich sagen. Meinem Freund und mir ist das an einem zufälligen Community Day schon mal passiert, aber nicht in diesem Ausmaß. Herzlichen Glückwunsch!

War der Fang gewollt? Der Reddit-User chipdelux hat hingegen eine andere Theorie, weshalb es zu einem solchen Fang gekommen sein kann. Er glaubt nämlich nicht daran, dass es sich dabei um Zufall handelt, sondern dass es ein ausgeklügelter Plan der Entwickler sei, um das Spiel interessanter zu machen.

So erklärt er in den Kommentaren auf Reddit: Meine Theorie ist, dass Niantic weiß, dass ihr drei zusammen spielt, und diese Ereignisse einrichtet, um zu versuchen, positiv assoziierte Momente mit diesem Spiel und einer Gruppe von Freunden zu schaffen.

Ob er damit recht behält und die Entwickler hin und wieder absichtlich solche Fänge einrichten oder KILLERTHAN und seine Freunde doch einfach nur unfassbares Glück hatten, bleibt ungewiss.

Wie findet ihr den Fang von KILLERTHAN? Habt ihr auch schon einmal mit Freunden genau das gleiche Shiny bekommen? Und glaubt ihr, an der Theorie von chipdelux könnte etwas dran sein? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Am Wochenende steht schon das nächste Event in den Startlöchern. Wir zeigen euch, was wir zum Community Day Classic mit Glumanda bereits wissen.