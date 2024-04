Pokémon GO: Trainer hat unverschämtes Glück und fängt extrem seltenen Galar-Vogel nebenbei

In Pokémon GO ist es sehr schwer, einen der begehrten Galar-Vögel einzufangen. Ein Trainer hatte dabei nun unverschämtes Glück.

Was sind die Galar-Vögel? Bei den seltenen Galar-Vögeln handelt es sich um die Galar-Version des legendären Vogel-Trios Arktos, Zapdos und Lavados. Diese können erscheinen, wenn ihr unterwegs seid und dabei den täglichen Abenteuerrauch aktiviert habt. Die Chance, einem Galar-Vogel zu begegnen, ist jedoch sehr gering.

Begegnet ihr einem der Galar-Vögel, ist es außerdem sehr schwer, es auch einzufangen. Denn neben einer sehr niedrigen Fangrate besitzen die Vögel zudem eine sehr hohe Fluchtchance. Bricht ein Vogel aus einem Pokéball aus, ist die Gefahr, dass es flüchtet, also sehr hoch. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch der Meisterball für Galar-Vögel eingesetzt wird.

Ein Trainer auf Reddit berichtet nun darüber, wie er ein Galar-Zapdos gefangen hat. Und das auch noch ohne aktives Zutun seinerseits.

Auch im Lotto gewinnt jedes Jahr jemand

Was hat der Trainer gemacht? Anstatt aktiv die Chancen auf den Fang eines Galar-Vogels zu erhöhen, indem man einen Hyperball mit einer goldenen Himmihbeere kombiniert und einen fabelhaften Curveball-Wurf probiert, hat der Glückspilz von Reddit das begehrte Pokémon ganz nebenbei gefangen.

Wie er in seinem Beitrag schreibt, hat er das Pokémon ganz automatisch durch sein Go Plus + gefangen. Ohne Beeren, ohne einen fabelhaften Wurf und mit einem einfachen Pokéball. Angesichts der recht geringen Wahrscheinlichkeit, einen Galar-Vogel unter diesen Umständen zu fangen, kann man dem Glückspilz wohl nur gratulieren.

Was sagt die Community dazu? Liest man die Kommentare zum Beitrag wird schnell klar, dass viele Trainer das Glück des Spielers nicht fassen können. So lauten einige der Kommentare unter dem Beitrag:

Glückwunsch, ich fühle mich ein wenig beleidigt mit meinen vielen erfolglosen fabelhaften Curveball-Würfen mit goldenen Himmihbeeren , schreibt ein Kommentator

, schreibt ein Kommentator Und hier bin ich, der es nicht schafft, dass einer von ihnen erscheint , schreibt ein weiterer Trainer

, schreibt ein weiterer Trainer Auch im Lotto gewinnt jedes Jahr jemand. Es KANN geschafft werden, aber ich würde nicht darauf wetten lol , merkt ein weiterer Kommentator an

, merkt ein weiterer Kommentator an Herzlichen Glückwunsch! Ich habe ein Galar-Lavados auf die gleiche Weise gefangen. Level 29, 2352 WP. Ich konnte es nicht glauben , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

Was sagt ihr dazu? Hattet ihr bereits ähnliches Glück beim Fangen von Galar-Vögeln? Wieviele konntet ihr bereits fangen und in eurer Sammlung aufnehmen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im April 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.