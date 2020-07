Das Pokémon GO Fest 2020 ist vorüber und für MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff war es ein Wechselbad der Gefühle. Eins ist ihm aber sicher: Pokémon GO kann verdammt unfair sein.

So habe ich gespielt: Für mich war das GO Fest im Vorhinein ganz klar das Event-Highlight in diesem Jahr. Deshalb bereitete ich mich auch akribisch darauf vor und spielte dann die insgesamt 20 Event-Stunden durch.

Nun habe ich dicke Blasen an den Füßen und werde vermutlich die restliche Woche nicht mehr laufen können, doch eigentlich hatte ich damit schon vor dem Event gerechnet und es gerne in Kauf genommen.

Jetzt, nach dem Event, bin ich aber nicht ganz schlüssig, was ich vom GO Fest in der Home-Edition halten soll. Während der erste Tag zum Vergessen war, ging das GO Fest an Tag 2 für mich versöhnlich zu Ende.

48 Shinys, doch ein unwohles Gefühl bleibt

So lief der erste Tag für mich: So gegen 17:00 Uhr am Samstag, also 7 Stunden nach Event-Start war ich mir sicher, dass ich nach dem GO Fest die App erstmal deinstallieren werden. So gefrustet war ich von Pokémon GO noch nie, dabei spiele ich es seit 4 Jahren täglich und dabei meistens mehrere Stunden pro Tag.

Zunächst war ich ein wenig von den Spawns enttäuscht. Es ist GO Fest, das Event des Jahres, und überall finde ich irgendwelche blöden Starter, die ich als Shiny durch die Community Days bereits zuhauf habe oder bei kommenden Community Days sicherlich bekommen werde.

Klar, es gab coole Spawns und vor allem die Kaumalat und die regionalen Pokémon waren echt cool, doch für ein GO Fest hätte ich mir durchaus etwas mehr gewünscht.

Meine ersten Shinys waren deshalb auch sehr ernüchternd. Ein Geckarbor, ein Myrapla (das war bereits mein 5.) und ein Bummelz standen zu Buche. Meine Mitspieler holten stattdessen schon die dicken Fische aus den Spawns. Zwei Kaumalat, regionale Shinys und Tangela habe ich glitzern gesehen. Nur leider auf den falschen Bildschirmen.

Shiny Bummelz hatte ich dank des Community Days, trotzdem bekam ich noch eins mehr.

Danach kamen für mich auch meine Highlights am Tag: Vipitis und Fukano. Immerhin noch zwei Shinys, die ich gebrauchen konnte. Danach ging die Talfahrt aber weiter. Es ging sogar so weit, dass ich fast 2 Stunden am Stück kein Shiny ergattern konnte. Links und rechts von mir wurden hingegen fleißig weiter die Shinys gedrückt.

Versteht mich nicht falsch, Pokémon GO dreht sich nicht nur um die Shinys. Ich konnte viele Bonbons von Lichtel, Kaumalat und Flampion sammeln, doch es ist schon deprimierend, wenn die richtigen Shinys einfach fehlen, aber an anderer Stelle reichlich verteilt werden.

Das war besonders unfair: Nach dem ersten Tag haben meine Freunde und ich unsere Fänge verglichen. Wir waren immer zusammen unterwegs und am Ende habe ich trotzdem ziemlich deutlich die meisten Pokémon gefangen (2200 Stück). Von den Shinys her hatte ich aber mit Abstand am wenigsten (17 Shinys).

Ich empfinde diesen Zufalls-Faktor bei Shinys oftmals echt störend. Klar, man muss auch mal Glück haben, doch es ist schon unfair, dass man trotz intensivem Grind bei weitem nicht so viel bekommt, wie andere, die deutlich weniger gefangen hatten.

Tag 2 – eine Besserung

So lief der zweite Tag für mich: Tag 2 begann mit wenig Vorfreude. Niantic hat ein riesiges Rocket-Event für Tag 2 angekündigt und ich hatte so überhaupt keine Lust auf die Kämpfe. Ich wollte doch nur Shinys fangen.

Direkt zum Start um 10:00 Uhr stellte ich aber fest, dass der zweite Tag deutlich besser war als Tag 1. Die nervigen Starter und unnützen Pokémon, wie Bummelz oder Roselia, waren verschwunden. Stattdessen warteten fast nur noch interessante Pokémon auf mich, von denen ich deutlich weniger Shinys hatte.

Meine Stimmung stieg schnell und auch die Shinys stimmten. Ich sackte ein Shiny nach dem anderen ein und diesmal waren auch für mich einige Hochkaräter dabei: Tangela, Baldorfish, Fermicula und schlussendlich sogar Furnifraß.

Von den neuen Shinys hab ich alle – bis auf Icognito.

Es lief einfach verdammt gut und für die Spezialforschung und die Rocket-Kämpfe nutzen wir einfach unsere Pause auf einer Bank. Das klappte überraschend gut und schnell.

Während ich die vielen Shinys abräumte, wurde ein Kumpel neben mir allerdings immer stiller. Ich wusste genau was los war, denn ich fühlte mich am Samstag genauso. Schlechte Shinys und die auch nicht mal in großer Anzahl. Auch hier trifft die Aussage vom Titel zu: Pokémon GO kann manchmal verdammt unfair sein.

Mein Fazit: Das GO Fest in der Home-Edition war einzigartig und hatte für mich viele Höhen und Tiefen. Schlussendlich war ich ganz versöhnlich, auch wenn meine zwei größten Wünsche weiterhin unerfüllt bleiben: Shiny Kaumalat und Icognito.

Ich sehe es aber auch positiv. Im nächsten Jahr dürfen wir hoffentlich wieder an eine feste Lokalität gehen und dort spielen. Alternativ ist das GO Fest für Zuhause aber auch eine nette Abwechslung gewesen. Wie gefiel euch das Event?

Zusätzlich zu diesem großen Ereignis veröffentlichte Niantic neue Einblicke in die Zukunft von Pokémon GO. Da geht es um das Leveln nach Stufe 40 in Pokémon GO und warum das anders ist als zuvor.