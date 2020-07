Pokémon GO startet riesiges Rocket-Event am 2. Tag des GO Fest 2020

Ein großes Rocket-Spektakel erwartet euch am 2. Tag des GO Fest 2020 bei Pokémon GO. Neue Cryptos und spannende Begegnungen sind dabei.

Was ist los beim GO Fest? Der erste Tag des Pokémon GO Fest startete pünktlich am 25. Juli 2020 um 10:00 Uhr. Seitdem tummeln sich in der Wildnis allerhand spannende und starke Pokémon, die eure Sammlung verfeinern.

Für den zweiten Tag haben sich die Entwickler bei Niantic ein Event mit Team GO Rocket einfallen lassen. Wie erste Berichte der Trainer zeigen, erwarten euch da einige Begegnungen. Rüstet also schon mal eure Kampf-Teams auf.

GO Fest Tag 2 – Neue Cryptos

Das passiert mit Team GO Rocket: Niantic kündigte an, dass sich pünktlich um Mitternacht zum 26. Juli etwas in Pokémon GO tun wird.

Denn dann wechseln die Crypto-Pokémon der Mitglieder von Team GO Rocket. Dazu zählen auch die Rocket-Mitglieder Sierra, Cliff und Arlo sowie der Boss Giovanni.

Allerdings sind diese neuen Pokémon nur zu begrenzten Zeiten erhältlich. Dafür gibt es einen Übersichtsplan:

Ganztägig: Besiegt ihr Mitglieder von Team GO Rocket an einem PokéStop, erwartet euch Crypto Snobilikat

Mitternacht bis 10:00 Uhr: Besiegt ihr Mitglieder von Team GO Rocket aus einem Ballon, erwartet euch Crypto Suicune

10:00 Uhr bis 20:00 Uhr: Besiegt ihr Mitglieder von Team GO Rocket aus einem Ballon, erwartet euch Crypto Snobilikat

20:00 Uhr bis Mitternacht: Besiegt ihr Mitglieder von Team GO Rocket aus einem Ballon, erwartet euch Crypto Suicune

Geht das auch ohne Ticket? Jeder Trainer, egal ob mit oder ohne Ticket, begegnet den gleichen Pokémon, wenn man gegen die Team GO Rocket-Vorstände oder Giovanni kämpft.

Speichert euch also unsere Konter-Guides für Team GO Rocket ab:

Wie sieht das aus? Auf reddit zeigt Trainer Actinidia_Chinensis, wie sich die Map in Pokémon GO veränderte. Der Titel des Posts lautet „Kurz nach 00:00 Uhr morgens in Neuseeland und fast alle PokéStops wurden zu Team-Rocket-Stops“. Dazu teilte der Nutzer folgenden Screenshot:

Nach dem GO Fest stehen schon die nächsten Events in der Warteschlange. Ein Leak zeigte kürzlich, welche beiden Spezies bei den nächsten Events wohl in den Fokus rücken. Das zeigt das Datamining zum Community Day im August und zum nächsten Kampf-Tag.