Pokémon GO Fest ohne Ticket – Diese Inhalte gibt’s kostenlos

Beim GO Fest 2020 in Pokémon GO gibt es durch den Ticket-Kauf mehr Inhalte. Wir zeigen euch, welche Boni Trainer erhalten, die kein Ticket kaufen und kostenlos am Event teilnehmen.

Was ist das für ein Ticket? An diesem Wochenende, am 25. und 26. Juli 2020, läuft das GO Fest in Pokémon GO. Das ist das Event, auf das sich Trainer jedes Jahr besonders freuen. Es erwarten euch Shinys, Spawns, Aufgaben, Boni und mehr.

Im Jahr 2020 findet das Fest nicht wie gewohnt an einem festen Ort statt, sondern kann von überall auf der Welt gespielt werden. Mit dem Kauf eines Tickets kann man diese Event-Erfahrung sogar noch erweitern.

Doch nicht jeder Trainer möchte 17 € für ein Ingame-Event ausgeben. Deshalb zeigen wir von MeinMMO euch hier die Inhalte, die euch kostenlos und ohne Ticket erwarten.

Kostenlose Inhalte beim GO Fest 2020

Das erwartet euch: Selbst ohne Ticket gibt es einige Boni, die ihr ausnutzen könnt. Darunter erhöhte Spawn-Raten von Pokémon während der Habitat-Stunden, Shinys, Raids und mehr.

Ein reddit-Nutzer fasste die Infos zusammen. Sie besteht aus den Meldungen der Trainer, die aufgrund ihrer Zeitzone bereits am Fest teilnehmen konnten. Bedenkt, dass diese Liste sich im Laufe des Tages noch weiter aktualisiert, wenn weitere Trainer ihre Entdeckungen bestätigen.

Bestätigte Inhalte ohne Ticket: Bisher bestätigten Trainer die folgenden Boni und Inhalte, die ihr nun kostenlos seht:

Verstärkte Spawns von verschiedenen Pokémon während jeder Habitat-Stunde. Dazu gehört auch Kaumalat während des Kampf-Habitats

Alle Raidbosse – Die Raid-Eier halten 3 Minuten und Raidbosse bleiben für 25 Minuten

Alle 7-Kilometer-Eier

Shiny Pummeluff

Das GO-Fest-Logo bei der Heute/Forschung Übersicht

Vermutlich auch die Möglichkeit, bis zu 200 Geschenke zu öffnen

Was gibt’s mit Ticket? Kauft ihr euch das Ticket für 17 €, erwarten euch:

Eine Spezialforschung

Verstärkte Spawns von Icognito

Erhöhte Shiny-Raten

3 kostenlose Fernraidpässe

Stündliche Bonus-Wechsel

Sonderbonbons aus Geschenken während des Freundschafts-Habitats

Seid ihr euch unsicher, ob das Ticket etwas für euch ist? Wir zeigen euch hier, für wen sich das 17-€-Ticket fürs GO Fest 2020 lohnt.

Für Jäger von seltenen Pokémon lohnt sich das GO Fest auf jeden Fall. Denn in der Zeit des Ereignisses warten nun 6 neue Shinys, Rotom und Icognito auf euch. Eine gute Möglichkeit, eure Sammlung mit spannenden Spezies und deren schillernden Varianten zu füllen.

Keine News verpassen: Wir bei MeinMMO versorgen euch während des Events stets mit den neusten Infos. Dafür haben wir einen Live-Ticker zum GO Fest 2020 veröffentlicht, den wir regelmäßig für euch aktualisieren. Schaut dort rein, um Promo-Codes, den Livestream und weitere Infos zu erhalten.