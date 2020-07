Dieses Wochenende, am 25. Juli und 26. Juli, läuft das große GO Fest 2020 in Pokémon GO. Damit ihr wisst, wie ihr das Meiste aus dem Event holen könnt, geben wir euch hier eine Übersicht.

Was ist das GO Fest? Das GO Fest ist ein kostenpflichtiges Event in Pokémon GO. Für knapp 17 Euro könnt ihr euch ein Ticket kaufen und teilnehmen.

Dann erhaltet ihr gleich an 2 Tagen viele Boni und die Chance auf besondere Pokémon. Wenn ihr noch über einen Kauf nachdenkt, dann schaut in unserer Analyse nach, ob sich die Ausgaben lohnen.

Das erwartet euch am ersten Tag vom GO Fest

Das ist der Zeitplan: Am ersten Tag vom GO Fest wechselt jede Stunde das Habitat. Los geht es um 10:00 Uhr und die letzten Spawns verschwinden um 20:00 Uhr.

Wir zeigen euch hier die genauen Zeiten zu den wechselnden Habitaten:

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr – Pflanze

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr – Kämpfen

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr – Freundschaft

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr – Feuer

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr – Wasser

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr – Pflanze

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr – Kämpfen

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Freundschaft

18:00 Uhr bis 19:00 Uhr – Feuer

19:00 Uhr bis 20:00 Uhr – Wasser

Das passiert in der Zeit: Insgesamt sollen über 75 unterschiedliche Pokémon spawnen. Jedes Habitat hat natürlich andere Pokémon, die erscheinen werden. Ihr werdet also jede Stunde eine Menge neuer Spawns erhalten.

Die Bilder vom GO Fest haben bereits einen kleinen Überblick über mögliche Spawns gegeben.

Das sind die Challenges: Außerdem wird es an diesem Tag insgesamt 32 Challenges geben, die erfüllt werden müssen. Diese werden wohl pro Habitat erscheinen. Wir hier in Deutschland können also während des GO Fests an 10 der 32 Challenges aktiv teilnehmen. Davor und danach müssen die Spieler in anderen Zeitzonen Gas geben.

So soll bei dem Freundschafts-Habitat beispielsweise die Aufgabe „Verschickt 100.000 Geschenke“ erreicht werden. Alle Trainer auf der Welt versuchen dann also in dieser Stunde das Ziel zu erreichen.

Wenn insgesamt 24 der 32 Challenges erfüllt werden, gibt es nach dem GO Fest gleich 3 Events. Sie sind Teil des Hyper-Bonus, den Niantic veröffentlicht hat.

Ihr solltet also fleißig an den Aufgaben teilnehmen, damit sie geschafft sind. Niantic hält euch dabei immer auf dem Laufenden und zeigt, wie weit wir bei dem Ziel schon sind.

Diese Spezialforschung gibt es: Während des ersten Tages soll eine Spezialforschung verfügbar sein, die ihr lösen müsst. Die genaue Belohnung davon ist noch nicht bekannt, jedoch soll das mysteriöse Pokémon Victini auf dem GO Fest erscheinen. Man kann also damit rechnen, dass wir dieses Pokémon als Belohnung sehen werden.

Die Spezialforschung ist dabei so gestaltet, dass ihr sie ganz gut an einem Tag lösen könnt. Ihr müsst also vermutlich nicht mit extrem schweren Aufgaben rechnen.

So wurde Victini für das GO Fest angekündigt.

So könnt ihr effektiv spielen: Am ersten Tag steht vor allem das Fangen von Pokémon im Vordergrund. Fangt fleißig und sichert euch einige Shinys.

Dennoch solltet ihr bedenken, dass ihr auch euren Teil bei den stündlichen Challenges leisten solltet. Verliert auch nicht die Spezialforschung aus den Augen. Diese könnte nach dem Event deutlich kniffliger werden.

Nutzt diese Items: Rauch wird den Tag über eine Stunde lang gehen und nochmal mehr Pokémon anlocken. Ihr solltet ihr also eure gesamte Spielzeit über nutzen.

Ein Sternenstück ist auch nicht verkehrt. Immerhin fangt ihr viele Pokémon und den Extra-Sternenstaub kann jedermann gebrauchen.

Wie sieht es mit Shinys aus? Ein neues Shiny auf dem GO Fest ist bislang noch nicht bekannt, doch wird vermutlich eingeführt. Hier muss man den Eventtag abwarten.

Ansonsten wird die Shiny-Rate deutlich erhöht sein. Beim GO Fest in Dortmund lag sie etwa zwischen 1 zu 25 und 1 zu 50. Rechnet also damit, dass ihr eine Menge Shinys fangen werdet.

Das erwartet euch am zweiten Tag

Was ist hier geplant? Darüber weiß man aktuell noch nicht viel. Hier soll eine Überraschung auf die Spieler warten und darüber wurde bislang noch nicht viel bekanntgegeben.

Außerdem wird es am zweiten Tag keine rotierenden Habitate mehr geben. Diese sind nur für den ersten Tag gedacht.

Bislang hieß es nur von Niantic, dass eine weitere Spezialforschung erscheinen wird. Was hierbei passiert, ist aber unklar.

Was wird vermutet? Hinter der Spezialforschung wird das Erscheinen von Crypto-Mewtu vermutet. Ein Leak zeigt bereits eine Forschung zusammen mit Team GO Rocket und dabei soll wohl auch Crypto-Mewtu eine Rolle spielen.

Ansonsten hoffen viele Trainer noch mit dem Erscheinen der ersten Mega-Entwicklungen. Immerhin erkannten einige Fans Mega-Glurak auf dem aktuellen Ladebildschirm und die besonderen Entwicklungen wurden bereits vor einigen Wochen angekündigt.

Die ersten Mega-Entwicklungen könnten auf dem GO Fest kommen.

Wie kann man hier effektiv sein? Das ist bislang noch gar nicht klar. Wir empfehlen euch, dass ihr euch der Situation anpasst.

Sicherlich werden auch weiterhin einige besondere Pokémon erscheinen, die ihr fangen könnt und das solltet ihr auch ausnutzen. Ansonsten wird Niantic sicherlich ziemlich klarmachen, was ihr zu erledigen habt. Befolgt die Aufgaben und sichert euch dadurch die Boni.

Wir von MeinMMO werden euch aber auch am Sonntag auf dem Laufenden halten und berichten, sobald etwas Besonderes auf dem GO Fest passiert.

Sollte man noch etwas wissen? Die Vorbereitung für beide Tage sind verdammt wichtig. Wir haben euch dazu 6 Tipps gegeben, wie ihr euch bestmöglich auf das Event vorbereitet.