Pokémon GO: Leak zeigt Community Day im August und neuen Kampf-Tag

Offenbar stehen schon die Pokémon für den Community Day im August und den nächsten Kampf-Tag in Pokémon GO fest. Dataminer sind bei ihren „Grabungen“ über die Teilnehmer der nächsten Events gestolpert.

Um was geht es? Die Pokeminers durchsuchen regelmäßig den Code von Pokémon GO und halten dort Ausschau nach Änderungen. Bevor die Entwickler eine neue Funktion oder neue Pokémon für die Spieler freischalten, kündigt sich das meistens schon vorher im Code des Spiels an.

So konnten die Dataminer in Vergangenheit bereits einige bevorstehende Änderungen korrekt vorhersagen, bevor Niantic die Infos Tage oder Wochen später offiziell bestätigte.

Aus diesem Grund sind die Trainer für diese Leaks immer recht offen. Im neuen Datamining fand man nun Infos zum nächsten Kampf-Tag und dem nächsten Community Day. Dabei ist davon auszugehen, dass es diesmal kein Voting wie im Mai geben wird. Die Teilnehmer stehen wohl schon fest.

Community Day im August 2020 – Leak

Was wurde gefunden? Im Code fand man heraus, dass Pokémon GO einen Community Day mit Karpador plant. Man geht davon aus, dass es sich dabei um den Com-Day im August 2020 handelt, da es ungewöhnlich wäre, den Code für ein späteres Event jetzt schon ins Spiel zu bringen. Das ist allerdings nicht bestätigt und könnte sich verschieben.

Zu den Funden gehört auch ein Ticket für eine besondere Forschung während des Events. So ein Ticket bescherte euch beim Community Day mit Nebulak mehr Bonbons, EP und Sternenstaub für den Preis von 1 €.

Shiny Karpador gibt es bereits zu fangen – bei so einem Community Day wäre die Chance hoch

Der Community Day ist ein monatlich wiederkehrendes Event in Pokémon GO. In der Zeit steht ein Pokémon im Rampenlicht und erscheint viel häufiger in der Wildnis. Dazu gibt es Boni und eine gute Chance, Shinys zu fangen.

Kampf-Tag in Pokémon GO – Leak

Was wurde gefunden? Hinweise für den nächsten „Battle Day“ tauchten im Code auf. So ein Kampf-Tag fand bereits im April 2020 mit Marill statt. Dabei dreht sich das Event aber um die PvP-Liga. Im April waren dabei die Chancen höher, auf Marill zu treffen. Außerdem konnten Spieler deutlich mehr Kämpfe durchführen.

Im Leak entdeckte man, dass der nächste Kampf-Tag wohl mit Taubsi läuft. Außerdem soll es dabei doppelten Sternenstaub für das Fangen von Taubsi geben. Ein Datum zu diesem Event fehlt im Leak allerdings.

In der Rampenlicht-Stunde trat Taubsi auch schon auf

Wie immer solltet ihr diese Leaks mit Vorsicht genießen. Die Infos sind inoffiziell und es nicht garantiert, dass oder wie sie im Spiel freigeschaltet werden.

Vorher läuft aber erstmal am kommenden Wochenende ein anderes wichtiges Event: Das GO Fest 2020. Da erwarten euch jede Menge Pokémon, Boni und sogar Shinys. Wir zeigen euch 6 wichtige Vorbereitungen, damit das GO Fest 2020 für euch zum Erfolg wird.