Pokémon GO: Diese Belohnungen gibt’s im Nebulak-Ticket für 1 €

Zum Community Day mit Nebulak in Pokémon GO könnt ihr für 1 € ein Event-Ticket „Das großartige Nebulak“ kaufen. Das ist eine Spezialforschung. Wir zeigen euch, welche Belohnungen wie Sternenstaub, Bonbons und Erfahrungspunkte da drinstecken.

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 19. Juli 2020, läuft der Community Day mit Nebulak von 11 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit. Im Shop von Pokémon GO gibt es passend zu dem Ereignis ein Event-Ticket für einen Preis von 99 Cent. Mit dem Kauf schaltet ihr eine Spezialforschung mit Nebulak frei – „Das großartige Nebulak“.

Wir zeigen euch hier, welche Quests euch darin erwarten und welche Belohnungen es gibt. Diese Spezialforschung bietet 4 Schritte mit jeweils 3 Quests.

Das großartige Nebulak 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10x Power-Up bei Pokémon 10x PokéBall Fange 15 Nebulak 20x Nebulak-Bonbon Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Nebulak

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und eine Begegnung mit Nebulak.

Das großartige Nebulak 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Nebulak 20x Nebulak-Bonbon Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Alpollo Entwickle 3 Nebulak 1.000 Erfahrungspunkte

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und ein Knursp.

Das großartige Nebulak 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 10x Nebulak-Bonbon Entwickle ein Alpollo 5x Goldene Himmihbeere Verschicke 10 Pokémon 1.500 Erfahrungspunkte

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und ein Rocket Radar.

Das großartige Nebulak 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 5.000 Sternenstaub Bereits erledigt 1.500 Erfahrungspunkte Bereits erledigt 5x Silberne Sananabeere

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Holt ihr die Belohnungen aller drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Gengar.

Schaut auch in unseren Guide zum Community Day mit Nebulak, damit ihr das Event perfekt ausnutzt.

Lohnt sich der Kauf? Das steckt drin

Das gibt’s für 1 €: Vorausgesetzt, ihr erledigt alle Quests, dann erwarten euch jede Menge Inhalte für den Kaufpreis.

Insgesamt sind das:

13.000 Sternenstaub (Abzüglich des Sternenstaubs, den ihr in Schritt 1 für die Power-Ups benötigt)

4.000 Erfahrungspunkte

50 Nebulak-Bonbons (Die Bonbons aus Begegnungen kommen noch dazu)

10 PokéBälle

5 Goldene Himmihbeeren

5 Silberne Sananabeeren

3x Rauch

3 Sonderbonbons

1 Knursp

1 Rocket Radar

2 Nebulak-Begegnungen

1 Alpollo-Begegnung

1 Gengar-Begegnung

Lohnt sich das? Die Belohnungen sind für den Kaufpreis schon recht gut und lohnenswert. Ein Punkt, der in der Community für Kritik sorgt, ist, dass man 10 Power-Ups nutzen muss und damit einen Teil seines Sternenstaubs ausgeben soll.

Wer aber ohnehin plant, während des Events ein paar 100-IV-Pokémon zu pushen oder sein perfektes Gengar zu stärken, der sollte mit diesem Einsatz kaum Probleme haben.

Bald steht schon das nächste, spannende Event an. Das GO Fest 2020 beginnt in wenigen Tagen und Dataminer fanden Hinweise zu einer Spezialforschung und Crypto-Mewtu.