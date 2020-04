Heute Abend, am 28. April, startet in Pokémon GO wieder eine Rampenlichtstunde. Diesmal dreht sich alles um Taubsi und einen Bonus, der ideal für Zuhause geeignet ist.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Bei diesem Event erscheint für eine Stunde lang ein Pokémon besonders häufig. Zudem sind die Spawns generell erhöht und ein passender Bonus rundet das Ganze ab, doch allerdings erst seit wenigen Wochen.

Diesmal dreht sich alles um das Pokémon Taubsi aus der ersten Generation.

Alles zur Rampenlichtstunde mit Taubsi

Wann startet das Event? Los geht es um 18 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann genau eine Stunde lang Zeit, um die Boni zu kassieren.

Was für Boni gibt es im Event? Das Highlight der Stunde sind die Taubsi, die vermehrt auftauchen werden. Neben den Spawns gibt es aber auch die doppelte Menge an EP beim Entwickeln von Pokémon.

Ihr könnt die Rampenlichtstunde also ideal zu Hause verbringen, einen Rauch zünden und nebenbei fleißig Pokémon entwickeln. Wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr sogar leicht über 100.000 EP in einer Stunde machen.

Doppelte EP beim Entwickeln ist der Bonus für diese Stunde.

Lohnt sich Taubsi? Das Pokémon gilt wohl für viele Trainer als Inbegriff von vielen EP. Das liegt daran, dass man zu Beginn des Spiels wohl vor allem Taubsi entwickelt hat, um an viele EP zu kommen.

Damals waren solche Massen-Entwicklungen die schnellste Art, um an EP zu kommen und Taubsi war das häufigste Pokémon, weshalb immer genug Bonbons vorhanden waren.

Wer allerdings keine nostalgischen Erinnerungen an Taubsi hat, der kann sich über die Shiny-Form freuen, denn das Tauben-Pokémon kann man auch in seiner schillernden Version antreffen. Wem hier also noch ein Shiny fehlt, der sollte durchaus auf die Jagd gehen.

Wie geht es mit der Rampenlichtstunde weiter? Hierzu gibt es erstmal keine Infos. Taubsi war das letzte Pokémon, was zur Rampenlichtstunde angekündigt wurde. Ein Pokémon für kommenden Dienstag ist also noch nicht bekannt.

Stattdessen gibt es nun Infos über kommende Raid-Bosse für den Mai. So kehren 3 alte Bekannte zurück ins Spiel.