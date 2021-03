In Pokémon GO startet nächste Woche die allererste Wetterwoche. Die bringt Shiny Formeo in der Regenform, die Tiergeistform von Voltolos und einen Sternenstaub-Bonus. Wir zeigen euch auf MeinMMO die Details zum Wetter-Event.

Was wurde angekündigt? Die Wetterwoche in Pokémon GO soll ein Event sein, das regelmäßig stattfinden wird. Die Boni und Pokémon beziehen sich dann auf das aktuelle Wetter. Das erste Event bringt die wichtige Tiergeistform von Voltolos ins Spiel. Dazu schillernde Formeo in der Regenform.

Erfahrt hier in der Übersicht auf MeinMMO, wie sich die Spawns, Eier und Raids verändern. Und, wie ihr während des Events mehr Sternenstaub verdient.

Spawns, Raids und Shiny in der Wetter-Woche

Wann läuft das Event? Die Wetterwoche startet in Pokémon GO am Mittwoch, dem 24. März, um 10:00 Uhr und läuft bis Montag, dem 29. März, um 20:00 Uhr Ortszeit.

So verändern sich Spawns: Generell erscheint Formeo häufiger in der Wildnis. Bei stürmischem Wetter oder Regen erscheinen Wingull und Piccolente. Wer Glück hat, kann zum ersten Mal Shiny Formeo in der Regenform begegnen.

Besonderheiten bei den Wetter-Spawns:

Vom Event-Start bis zum 27. März um 10:00 Uhr erscheinen häufiger Pokémon wie Aquana, Loturzel oder Flunschlick, die Regen bevorzugen.

Vom 27. März um 10:00 Uhr bis zum Ende des Events erscheinen häufiger Pokémon, die es stürmisch mögen. Dazu zählen Panzaeron, Schwalbini und Dusselgurr.

Das steckt in 5-km-Eiern: Aus 5-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können die folgenden Pokémon schlüpfen: Enton, Quapsel, Wablu, Driftlon, Mantirps, Schallquap und Piccolente.

Wen trefft ihr im Raid? Passend zum Event verändern sich auch die Bosse, die ihr in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden der Arenen trefft. Bisher stehen noch nicht alle Bosse fest. Wir zeigen euch hier, welche Niantic bereits nannte:

Raid-Stufe Bosse Stufe 1 Unter anderem Flegmon und Zapplardin Stufe 3 Unter anderem Schwalboss und Pelipper Stufe 5 Voltolos in der Tiergeistform Mega-Raid Mega-Hundemon,

Mega-Voltenso

und Mega-Rexblisar

Neues Shiny: Für die Shiny-Jäger unter euch wird die Wetterwoche spannend. Formeo kennt ihr bereits in Pokémon GO, doch die schillernde Regenform wird wohl das Shiny-Highlight der Wetterwoche. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die normale Regenform und die schillernde Variante dazu:

Der Sternenstaub-Bonus

Wie funktioniert es? Der Sternenstaub-Bonus wirkt sich auf die Fänge von Pokémon aus. Allerdings zählt das nur bei Pokémon mit Wetterboost. Fangt ihr während des Events Pokémon mit Wetterverstärkung, dann erhaltet ihr für sie “zusätzlichen” Sternenstaub. Wie groß die Menge an zusätzlichem Sternenstaub ist, ist bisher noch unklar.

Wie gut wird das Event?

Das sagt Niantic: In der Ankündigung schreibt Niantic “Freut euch auf die allererste Wetterwoche, bei der Pokémon häufiger in der Wildnis erscheinen, die Regen und Sturm genießen.” Dass sie von der “allerersten” schreiben, spricht dafür, dass in Zukunft noch weitere folgen.

Für Shiny-Jäger: Euch erwartet hier ein neues Shiny, das ihr vor allem bei Regen finden könnt. Nutzt also das “schlechte” Wetter aus, wenn ihr das Shiny fangen wollt.

Das neue Voltolos: Die Tiergeistform von Voltolos ist stärker als seine Inkarnationsform. Erst vor wenigen Tagen fanden Dataminer neue Infos zu seinem Moveset. Durch seinen hohen Angriffswert verteilt Voltolos in der Tiergeistform viel Schaden. Doch seine geringen Werte in DEF und STA sorgen dafür, dass es in Kämpfen nicht lange aushält.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Wetterwoche? Ist das ein Event, das ihr in Zukunft gerne öfter sehen wollt oder findet ihr das nicht aufregend genug? Schreibt es uns doch hier in die Kommentare auf MeinMMO.

In den nächsten Wochen ist in Pokémon GO noch viel los. Darunter auch ein spezielles Raid-Wochenende, an denen ihr fleißig Bosse bekämpfen könnt. Seht in unserer Übersicht alle Events im März 2021 bei Pokémon GO.