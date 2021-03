Pokémon GO startet diese Woche neuen Rauch-Tag – Mit 11 Pokémon

Wie geht es sonst weiter? Im März warten noch so einige Events auf euch Spieler. So gibt es Raid- und Rampenlichtstunden, aber auch zahlreiche weitere Events mit neuen Shinys.

Solltet ihr also ein starkes Tanhel in der Stunde fangen oder bereits eins besitzen, dann solltet ihr es innerhalb des Events auf alle Fälle entwickeln.

Diese Pokémon gibt es am Rauch-Tag: Niantic hat hierfür bereits eine kleine Liste veröffentlicht, die Pokémon zeigt, die am Rauch-Tag erscheinen werden.

Was ist ein Rauch-Tag? Bei diesem Event steht das Item Rauch im Mittelpunkt. Für 6 Stunden lockt der Rauch dann ganz besondere Pokémon an, die jede Stunde wechseln. Jeder Rauch-Tag ist dabei einem ganz besonderen Thema zugeordnet.

In Pokémon GO startet an diesem Sonntag, dem 14. März, ein neuer Rauch-Tag. Dieser dreht sich um Tanhel, aber auch um andere Monster. Wir zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt.



