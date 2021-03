Die 5 größten YouTuber zu Pokémon GO nach Abonnenten

Das Mobile-Game Pokémon GO ist auf YouTube richtig groß. Wir stellen euch hier die 5 größten YouTuber zu Pokémon GO vor und verraten, was ihr auf deren Kanälen erwarten könnt.

Das wird hier gezeigt: Wir listen euch hier 5 YouTuber auf, die hauptsächlich Pokémon GO als Content auf YouTube hochladen. Dort könnt ihr regelmäßig neue Videos zum AR-Spiel sehen und den ein oder anderen Tipp mitnehmen.

Gelistet werden die YouTuber hier nach Abonnenten. Die Klickzahlen geben allerdings meist ein ähnliches Bild ab.

Platz 5: Spieletrend

Wer ist Spieletrend? Daniel “Spieletrend” Schilling ist der größte deutschsprachige YouTuber zu Pokémon GO. Er stammt aus der österreichischen Hauptstadt Wien und zeigt auf seinem Kanal ausschließlich Videos zu Pokémon GO.

Was für Videos zu Pokémon GO zeigt er? Fast täglich lädt Spieletrend neue Videos auf seinem Kanal hoch. Meist gibt er in seinen Videos die wichtigsten News aus Pokémon GO wieder und erklärt dabei seinen Zuschauern, was die Neuigkeiten für Spieler bedeuten.

Ansonsten zeigt er immer eigenes Gameplay und berichtet regelmäßig von seinen eigenen Fängen und Erlebnissen. So präsentiert er seine Levelfortschritte oder seinen Erfolg bei Community Days.

Das sind seine Zahlen: Im deutschsprachigen Raum kommt keiner an die Zahlen von Spieletrend ran:

Aktuell steht Spieletrend bei 356.000 Abonnenten

Seine Videos sorgten insgesamt für über 165 Millionen Aufrufe

Insgesamt 4 seiner Videos stehen bei über 800.000 Klicks

Das ist das beliebteste Video: Sein beliebtestes Video stammt aus der Anfangszeit von Pokémon GO. Dort berichtet er über den ersten Spieler, der das damalige Maximallevel 40 durch Cheats erreichte:

Welche deutschsprachigen Alternativen gibt es? Es gibt einige kleinere Kanäle zu Pokémon GO, die euch deutschsprachigen Content liefern. Dazu zählen unter anderem:

Sabrina Spielt – zeigt oft Livestreams und interagiert viel mit ihren Zuschauern

ChaosLady – gibt viele Tipps zum Spiel und geht regelmäßig live beispielsweise bei Raid-Stunden

Ramses Der Dikke – zeigt oftmals Fortschritte bei seinem Account und gibt seine Meinung zu den Events in Pokémon GO ab

