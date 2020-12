7 MMOs und Online-Spiele im Dezember 2020, die wir empfehlen

Der Dezember hat begonnen und obwohl es nur wenige neue MMOs und Online-Spiele gibt, können wir von MeinMMO euch doch einige Games ans Herz legen. Wir haben deshalb 7 Titel herausgesucht, die sich im Dezember besonders lohnen und die ihr euch deshalb anschauen solltet.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern erleben könnt. Jeder ausgewählte Titel bekommt im Monat Dezember ein großes Update, feiert seinen Release oder bekam erst Ende November etwas Neues.

Die ausgewählten Titel auf den folgenden Seiten haben wir bunt gemischt und die Reihenfolge spiegelt keine Wertung wider. Auf der letzten Seite gibt es zudem einen kleinen Ausblick, was noch im Dezember passiert.

World of Warcraft: Release der neuen Erweiterung Shadowlands

Genre: MMORPG | Entwickler: Blizzard Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: 23. November 2004| Modell: Pay2Play

Was ist das für ein Spiel? World of Warcraft ist das bekannteste MMORPG in Europa und Nordamerika. Es richtet sich an Solo-Spieler, die die Geschichte erleben wollen, aber auch an Fans von Dungeons und Raids, um die das Spiel regelmäßig erweitert wird. Außerdem bietet es verschiedene PvP-Inhalte.

WoW setzt auf klassisches Tab-Targeting und eine zeitlose Comic-Grafik, die im Laufe der Zeit jedoch deutlich aufgehübscht wurde.

Wer zudem den alten Zeiten nachtrauert, kann sich in WoW Classic austoben gehen. Das Praktische dabei ist, dass man für beide WoW-Versionen nur ein Abo braucht.

Sie steht im Fokus der neuen Erweiterung: Sylvanas Windrunner.

Das sind die Highlights von World of Warcraft

World of Warcraft wurde im Laufe der letzten 16 Jahre stetig um neue Gebiete, Klassen, Rassen und allgemeine Gameplay-Inhalte erweitert. Wer jetzt mit dem MMORPG anfängt, findet eine riesige Welt vor, in der man sich austoben kann:

WoW bietet unzählige Quests und spannende Story rund um bekannte Schurken wie Illidan und Arthas, alte Götter und den Kampf Allianz gegen Horde

Es gibt eine Vielzahl von Gebieten, die ihr erkunden könnt

Auf euch warten etliche Dungeons und Raids

Zudem gibt es typische MMO-Inhalte wie Crafting, PvP und sogar Haustierkämpfe

Darum solltet ihr WoW im Dezember spielen

Am 24. November erschien die neue Erweiterung Shadowlands. Mit ihr änderte sich allerhand im Spiel. So gibt es neue Gebiete, die Pakte, neue Story, Torghast als interessanten neuen Content und eine Level-Anpassung, die das maximale Level auf 60 reduziert.

Wer nun einen neuen Charakter levelt, kann eine alte „Kampagne“ wählen und diese auf der Reise bis Level 50 erleben. Die kann jedoch auch etwas verwirrend sein. Für die Level 50 bis 60 geht es dann in die neuen Zonen von Shadowlands. Gerade Spieler, die nach einem neuen MMORPG suchen und WoW bisher nicht ausprobiert haben, sollten sich die neue Level-Erfahrung anschauen.

Wer erst im Dezember anfängt, ist übrigens noch lange nicht abgehängt. Der erste Raid – Schloss Nathria – öffnet erst am 9. Dezember seine Pforten.