WoW: Im ersten Raid von Shadowlands müsst ihr ordentlich abtanzen

In World of Warcraft Shadowlands warten neue Raids und coole Mechaniken. Für einen Bosskampf müsst ihr sogar das Tanzbein schwingen.

In Shadowlands wird der erste große Raid das Schloss Nathria sein, in dem ein großer Teil der Venthyr lebt. Für die Bossmechaniken haben sich die Entwickler wieder einiges einfallen lassen und damit ein altes Konzept wiederbelebt. Denn wer noch aus Classic und „Wrath of the Lich King“ den „Heigan-Dance“ kennt, der dürfte hier die nächste Variante davon erleben – und die sieht ziemlich cool aus.

Was ist das für eine Mechanik? Beim Bosskampf gegen den „Council of Blood“ kommt es immer wieder zu kleinen Tanzeinlagen. Immerhin ist das ein großes Schloss von vampirischen Kreaturen – da gehören ausgelassene Feiern natürlich dazu. In mehreren Intervallen werden die Spieler dazu aufgefordert, an eine ganz bestimmte Position zu gehen. Danach müssen sie „Tanzschritte“ nachahmen, die NPCs vorgeben. Also Schritte nach vorne, zurück oder zur Seite. Dabei muss man sich an den Quadraten auf dem Boden orientieren und immer genau ein Feld weitergehen.

Wie das aussieht, seht ihr hier beim Streamer Sloot:

Was passiert, wenn man scheitert? Wer eher unmusikalisch ist und den Anweisungen der anderen Tänzer nicht folgen kann, der dürfte es in dem Raid übrigens schwer haben. Denn scheitert man während der Tanz-Szene, hat das drastische Auswirkungen für den eigenen Charakter.

Wer seinen Scheinwerfer nicht rechtzeitig erreicht, wird einfach auf der Stelle getötet.

Wer einen Tanzschritt nicht korrekt absolviert, wird für 30 Sekunden betäubt – also noch weit in die nächste Bossphase hinein.

Beide Auswirkungen sind kritisch, denn sowohl der Tod eines Charakters als auch eine Betäubung von 30 Sekunden könnte bedeuten, dass der Kampf zum Scheitern verurteilt ist.

Allerdings ist die Mechanik auch nicht sonderlich schwer. Mit ein bisschen Übung sollten selbst die typischen „Movement-Günther“ unter uns die Schritte hinbekommen.

Die Mechanik befindet sich aktuell aber noch in der Bearbeitung und wird mit kleinen Fixes aktualisiert und verbessert. Ob sie im fertigen Raid noch genau so existiert, bleibt abzuwarten.

