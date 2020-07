WoW: In Shadowlands seid ihr Party-Planer für verrückte Vampir-Feten

Wer sich in World of Warcraft den Venthyr anschließt, wird deren Handlanger. Er muss dafür sorgen, dass die Vampir-Partys richtig gut ablaufen.

Die Wahl des Paktes in der kommenden WoW-Erweiterung Shadowlands ist eine wichtige Entscheidung. Doch nicht nur große Inhalte, wie die Pakt-Fähigkeiten oder die Seelenbande, hängen daran, sondern auch kleinere Events. Eines davon bekommt ihr bei den Venthyr – ihr dürft euch als Party Planer versuchen und müsst dafür sorgen, dass die nächste Vampir-Fete ein richtiger Hit wird!

Was ist das für ein Event? Die Venthyr leben ziemlich ausgefallen – immerhin versuchen sie einen etwas hochnäsigen Adel aufrecht zu erhalten. Demnach dürfen auch Feierlichkeiten wie ein Ball oder Hoftage nicht fehlen. Hier laden die Venthyr ihresgleichen und wichtige Partner aus anderen Reichen der Schattenlande ein, um sie zu beeindrucken und zu verhandeln.

Damit das jedoch gelingt, muss die Atmosphäre der Veranstaltung stimmen, für Erfrischungen gesorgt und Bedrohungen eingedämmt werden. All das liegt in der Verantwortung des Spielers. Die Kollegen von wowhead haben sich das Event bereits ausführlich angeschaut.

Die Auswahl der Gäste ist wichtig. Bildquelle: wowhead

Wie funktioniert das? Das Event schaltet ihr recht früh in der Pakt-Kampagne frei. Ihr beginnt damit, eine Auswahl von Gästen zusammenzustellen. Jeder Gast hat dabei unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an eine Party, die es zu beachten gilt. Wenn Lady Vashj etwa auf der Gästeliste steht, dann hat sie Vorlieben für Dekadenz, Aufregung und einen gewissen Grad an Gefahr. Ihr solltet dann lieber keine Gäste einladen, die es weniger imposant oder ruhig mögen, denn alle könnt ihr dann nicht zufrieden stellen.

Wenn die Gästeliste steht, entscheidet ihr euch für eine Art der Unterhaltung, die auf der Feier stattfinden soll. Das kann der Auftritt einer besonderen Band sein, aber auch eine Tier-Vorführung mit gefährlichen Bestien oder ein traditionelles Ereignis, bei dem die Venthyr über das Schicksal einiger Seelen richten. Die Palette ist groß und jedes Ereignis bringt in anderen Atmosphäre-Kategorien einen Bonus.

Auch die Events könnt ihr frei auswählen. Bildquelle: wowhead

Genau diese Kategorien sind auch der Dreh- und Angelpunkt der Party, die ihr beeinflussen könnt. Insgesamt 5 Werte könnt ihr beeinflussen, die jeweils auf einer Skala dargestellt werden. Das sind:

Schmutzig und Sauber

Sicher und Gefährlich

Bescheiden und Dekadent

Entspannend und Aufregend

Ungezwungen oder Formal

Fast alles, was ihr auf der Party macht, verändert eine oder mehrere Skalen. Wenn ihr etwa Lady Vash beeindrucken wollt, solltet ihr mit zusätzlichen Getränken und Snacks dafür sorgen, dass die Feier etwas dekadenter wird. Gefährliches Feuerwerk macht die Party zwar weniger sicher, dafür aber gleichzeitig spannender. Durch Gespräche könnt ihr auch „skandalöse Gerüchte“ in Umlauf bringen, was ebenfalls zur Steigerung der Spannung beiträgt.

Aktivitäten gibt es sehr viele. Das reicht vom Herumreichen von Getränken, bis zum Bezwingen von Assassinen, die Gäste ermorden wollen oder dem Starten einer Essensschlacht.

Damit die Party ein Erfolg wird, muss man sich um alle Gäste kümmern – etwa mit Musik. Bildquelle: wowhead

Wie oft kann man das machen? In der aktuellen Beta kann das Event aktuell jeden Tag gespielt werden, sodass man die unterschiedlichen Funktionen wie Gäste, Events und Veranstaltungen ausprobieren kann. Im fertigen Spiel soll das jedoch ein nur wöchentlich möglich sein. Einmal die Woche wird man also 20-30 Minuten darin investieren können, den Venthyr eine schöne Party zu bescheren – oder daran gnadenlos scheitern.

Was bringt das? Die Belohnungen sind noch nicht vollständig klar. Bisher scheint es aber so, dass man etwa einen zonenweiten Buff für einige Tage bekommt, wenn man entsprechende Gäste aus dem jeweiligen Gebiet zufriedenstellt. Wenn also Lady Vashj aus Maldraxxus zur Feier eingeladen ist und ihr die Bedürfnisse der Naga befriedigt, gibt es am Ende einen Buff. Dieser lässt euch effektiver in Maldraxxus sein und gewährt zusätzliche Attribute oder eine Chance, bei Angriffen einen Kettenblitz abzufeuern.

Ob das Event nach mehreren Wochen noch immer Spaß macht oder dann eine Überarbeitung benötigt, wird sich wohl im Laufe der Beta zeigen.

Was haltet ihr von solchen Events? Eine coole Sache oder überflüssiger Unsinn, den es nicht braucht?