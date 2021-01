5 MMOs und Online-Spiele, die wir im Februar 2021 empfehlen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Für 2021 steht außerdem eine neue Erweiterung im Herbst an. Sie trägt den Namen „Witch Queen“. Was dort passieren könnte, haben wir hier zusammengetragen: Wenn die Destiny-Spieler recht haben, jagt ihr 2021 eine Hexe in Chicago .

Voraussichtlich am 9. Februar startet in Destiny 2 die neue Season 13 . Mit ihr gibt es neue Story-Inhalte und das Kosmodrom soll unter anderem um 2 Strikes ausgebaut werden:

Was ist das für ein Spiel? Destiny 2 ist ein Loot-Shooter des Studios Bungie, das ihr auf Konsolen und über Steam spielen könnt. Ihr schlüpft in die Rolle eines besonders mächtigen Helden, dem „Hüter“, der die Welt vor allerlei Gefahren beschützen soll.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern erleben könnt. Jeder ausgewählte Titel bekommt in diesem Monat ein Update oder bietet anderweitig eine Besonderheit, weswegen sich das Spielen jetzt lohnt.

