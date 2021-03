Was gibt es sonst noch? Das Event ist nur eines von vielen Ereignissen in diesem Monat. Damit ihr nicht die Übersicht über alle Neuigkeiten verpasst, geben wir euch hier eine Übersicht über alle Events im Monat März:

Es gibt auch neue Raid-Bosse in Pokémon GO, die ihr herausfordern könnt, Sie drehen sich ebenfalls um das Event. Dazu gibt es hier die Übersicht:

Das sind die Spawns: Generell sind die Spawns durchaus stark. So erscheinen Digda und Kleinstein in ihren Alola-Formen recht häufig in der Wildnis. Dazu kommen noch Spawns von Puppance, Nasgnet, Kiesling und Tanhel, die man ansonsten eher sehr selten antrifft.

In Pokémon GO ist das Event “Suche nach Legenden” gestartet. Es bringt euch Shiny Nasgnet, neue Feldforschungen und spannende Raid-Bosse. Wir geben euch die Übersicht.

Insert

You are going to send email to