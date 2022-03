Pokémon GO: Die ersten Funde zum Oster-Event verzücken die Trainer – „Das ist großartig“

In Pokémon GO sind die Vorbereitungen auf das bevorstehende Oster-Event offensichtlich angelaufen, denn ein neuer Fund zeigt die ersten Inhalte. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was gefunden wurde und wie die Community darauf reagiert.

Um was für ein Event geht es? In jedem Jahr findet in Pokémon GO rund um die Oster-Feiertage ein spezielles Oster-Event statt. Bei diesem stehen dann thematisch passende Monster im Mittelpunkt.

Bislang gibt es zwar durch Niantic noch keinerlei offizielle Information, wann und mit welchen Monstern ein solches Event in diesem Jahr stattfinden wird, allerdings zeigen die neusten Funde der PokeMiners nun die ersten möglichen Pokémon. Wir zeigen euch, welche das sind.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern. Diese suchen im Spielcode von Pokémon GO regelmäßig nach neuen Informationen und stellen diese Daten anderen Trainern öffentlich zur Verfügung. So zeigen ihre Funde häufig schon vor einem eigentlichen Release neue Pokémon oder Funktionen im Spiel.



Aber Achtung, es handelt sich dabei nicht um offizielle Informationen. Aus diesem Grund kann sich Niantic jederzeit entscheiden, die Daten nochmal zu ändern oder sie gar nicht erst ins Spiel zu bringen.

Das sind die Funde zum Oster-Event

Wie die PokeMiners in den sozialen Netzwerken mitteilen, sind sie bei ihrer letzten Suche auf drei kostümierte Pokémon gestoßen. Wie ihr auf dem Bild des reddit-Beitrags von martycochrane sehen könnt, handelt es sich bei den gefundenen Pokémon um die Weiterentwicklungen Togetic, Togekiss und Schlapor.

Diese tragen allesamt ein Blumenkränzchen und passen somit optisch perfekt in den Frühling und insbesondere zum Oster-Event. Darüber hinaus sind auch ihre jeweils schillernden Varianten auf dem Bild zu erkennen.

Was sind die Reaktionen der Community?

In der reddit-Community sorgen diese Funde für viel Vorfreude. Vor allem die Togepi-Familie begeistert viele Trainer. Bereits vor einiger Zeit war Togepi, die Vorentwicklung von Togetic und Togekiss, mit einem solchen Blumenkranz im Spiel zu bekommen.

Doch es gab hierbei bislang einen großen Haken, denn Togepi konnte nicht entwickelt werden. Das fanden viele Spieler sehr schade, denn Togekiss ist eines der stärksten Fee-Angreifer im Spiel und kann auch in der PvP-Liga richtig punkten. Besonders ärgerlich ist das bei einem Shundo, einem Shiny und 100 % Pokémon.

Die Hoffnung vieler Trainer

Die Trainer hoffen nun, dass zum Oster-Event eine Entwicklung des kleinen Monsters endlich möglich sein wird. So lassen sich in den Kommentaren folgende Reaktionen finden (via reddit.com):

shaliozero: „Gratulation an alle Besitzer eines 100 % Togepi mit Blumenkrone. Euer Tag ist gekommen.“

OwtEra: „Ich warte nun schon seit fast 2 Jahren. Kann es kaum erwarten, es endlich zu entwickeln!“

MS0ffice: „Das ist großartig, ich habe einen Freund mit einem Shundo-Blumenkronen Togepi, der sich darüber freuen wird“

Kanime_tv: „Bitte lass es für Ostern sein. Ich habe gewartet, um meine hunderter Blumenkranz-Togepi für etwas zu verwenden“

Mylife212: „Als ich das Wort ‚Kostüm‘ im Titel sah, war meine erste Reaktion ‚Bitte keine Kostüme mehr…‘, aber das ist eine angenehme und SEHR willkommene Überraschung! Mein Freund mit seinem schillernden Blumen-Togepi wird sich darüber freuen.“

PGFMenace: „Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag kommen würde. Das gibt mir Hoffnung für viele der anderen Kostüme, deren Umsetzung nicht allzu schwierig zu sein scheint.“

Der Trainer gusagusagus geht sogar noch einen Schritt weiter und vermutet, dass es zum Oster-Event erstmals Shiny-Togetic in der Wildnis zu fangen geben könnte.

So schreibt er: „Meine Vermutung ist, dass wir sie zum Oster-Event weiterentwickeln können. Togetic und Haspiror werden mit Blumenkranz in der Wildnis sein und zum ersten Mal gibt es Togetic als Shiny in der Wildnis.“ (via reddit.com).

Die Bedenken einiger Trainer

Doch es gibt auch Trainer, die sich noch nicht so sicher sind, ob Niantic tatsächlich den Traum vieler Spieler erfüllt und die alten Togepi mit Blumenkranz entwickeln lässt (via reddit.com):

my_loose_seal: „Glaubt ihr, dass wir sie wieder fangen müssen? Oder können wir sie nur entwickeln, wenn wir bereits eins haben?“

HumanistGeek: „Ich sage voraus, dass sich nur neu erworbene Togepi mit Blumenkrone zu Blumenkronen-Togetic & Togekiss entwickeln können. Dasselbe gilt für Haspiror und Schlapor.“

Und auch bbressman2 kann sich ein Statement seitens Niantic bereits lebhaft vorstellen und schreibt: „Wir haben auf die Spieler gehört und kostümierte Entwicklungen* in Raids eingebaut. Beeilt euch und gebt uns euer Geld, Trainer, denn wenn ihr viel Glück habt, findet ihr vielleicht ein Shiny. *Du kannst Pokémon nicht in diese neuen Kostümformen entwickeln, entschuldige die Unannehmlichkeiten.“ (via reddit.com)

Ob es die kostümierten Pokémon dann tatsächlich zum Oster-Event geben wird und ob sie nur einzeln als Shiny zu fangen sind oder sich aus den älteren kostümierten Pokémon entwickeln lassen, bleibt für den Moment abzuwarten. Sollte es hierzu offizielle Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Pokémon mit Blumenkränzen? Hofft ihr auch, dass ihr eure kostümierten Togepi endlich entwickeln könnt? Und welche Inhalte wünscht ihr euch außerdem zum Oster-Event? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

In den kommenden Tagen startet bereits das nächste Event in Pokémon GO. Wir zeigen euch, welche neuen Pokémon und welches besondere Wochenende euch das Schattendschungel-Event bringt.