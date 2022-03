In wenigen Tagen startet Pokémon GO ein Schattendschungel-Event, welches wieder einige Highlights für euch bereithält. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche neuen Pokémon es geben wird und auf welche Besonderheiten ihr euch außerdem freuen könnt.

Was ist das für ein Event? Mit dem Schattendschungel-Event geht es auf eurer Reise durch die Alola-Region weiter. Dabei werdet ihr vor allem auf Pflanzen-Pokémon treffen. Passend zur Alola-Jahreszeit werden außerdem drei neue Monster aus der 7. Generation veröffentlicht.

Neben den neuen Pokémon hält Niantic zu diesem Anlass aber noch weitere Überraschungen für euch bereit. Das sind alle Highlights des Schattendschungel-Events auf einem Blick (via pokemongolive.com):

Imantis, Mantidea und Kapu-Fala feiern ihr Debüt

Waumboll gibt es erstmals als Shiny

spezielles Rampenlicht-Wochenende in Parks

Wann startet das Schattendschungel-Event? Das Schattendschungel-Event startet am 22. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann eine Woche Zeit, die Event-Inhalte zu nutzen, bis es am 29. März 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit wieder endet.

Die neuen Pokémon zum Schattendschungel-Event

Während des bevorstehenden Events werden direkt drei neue Pokémon im Mittelpunkt des Spiels stehen: Imantis, Mantidea und Kapu-Fala. Außerdem könnt ihr erstmals auch auf Shiny-Waumboll treffen.

Imantis und Mantidea

Zum Schattendschungel-Event werden Imantis und seine Weiterentwicklung Mantidea ihr Debüt in Pokémon GO feiern. Die beiden Monster stammen aus der 7. Spiele-Generation und gehören zum Typ Pflanze.

Imantis hat einen rosafarbenen Körper sowie einen rötlichen Streifen auf dem Bauch und rote Augen. Seine Arme ähneln grünen Blättern. Und auch auf dem Kopf und am Hals trägt es grüne Verzierungen. Seine Weiterentwicklung Mantidea hat einen großen, schmalen rot- und rosafarbenen Körper. Auffällig sind dabei vor allem die Streifen an seinen Beinen sowie die großen sichelförmigen Arme.

Imantis und Mantidea sind die neuen Gen 7-Pokémon

Kapu-Fala

Ein weiteres neues Monster aus der Alola-Region ist Kapu-Fala. Das legendäre Pokémon stammt von der Insel Akala und ist dessen Schutzpatron. Es gehört zu den Typen Psycho und Fee. Kapu-Fala besitzt einen zierlichen, schwarzen Körper, mit langen pinkfarbenen Haaren.

An seinem Bauch und Unterkörper hat es zwei rosafarbene Schalenhälften, die mit pinkfarbenen und weißen Ornamenten verziert sind. Und auch auf dem Kopf trägt es ein solche Schale. Diese kann es, ähnlich wie Kapu-Riki, verschließen, um sich zu schützen.

Das legendäre Pokémon Kapu-Fala

Shiny-Waumboll

Während ihr Imantis, Mantidea und Kapu-Fala zum Schattendschungel-Event noch nicht als Shiny fangen könnt, feiert ein anderes Pokémon sein schillerndes Debüt: Waumboll. Das Pokémon stammt aus der 5. Spielgeneration und lässt sich zu Elfun weiterentwickeln.

Während des Events könnt ihr es in der Wildnis, in Raids und in Forschungsaufgaben finden. Außerdem erhält es ein eigenes Mini-Event in Form eines Rampenlichtwochenendes. Ihr habt also genügend Gelegenheiten es in seiner Shiny-Form zu fangen. Diese erkennt ihr an dem weiß-gelben Körper und den orangefarbenen Verzierungen seitlich seines Kopfes.

Waumboll und Elfun jeweils normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Spawns zum Schattendschungel-Event

Wie ihr es von anderen Events in Pokémon GO kennt, erwarten euch neben den neuen Pokémon auch wieder zahlreiche Spawns, die thematisch zum Schattendschungel-Event passen. Wir haben euch nachfolgend alle Pokémon zusammengefasst, die ihr während des Events in der Wildnis und in Raids finden könnt:

In der Wildnis:

Safcon

Paras*

Owei*

Hoothoot*

Mogelbaum*

Imantis

Kastadur*

Pinsir*

Waumboll*

In den Raids:

Level-1-Raids: Knofensa*, Tangela*, Strawickl, Waumboll*

Level-3-Raids: Smettbo, Giflor, Parasek, Kokowei

Level-5-Raids: Kapu-Fala

Mega-Raids: Mega-Glurak-Y*

Alle Pokémon, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Alle Besonderheiten zum Schattendschungel-Event

Während des Schattendschungel-Events erwarten euch auch wieder ein paar Besonderheiten in Form von verschiedenen Forschungsaufgaben. Außerdem wird es ein Rampenlichtwochenende geben. Wir zeigen euch nachfolgend, auf was ihr euch freuen könnt:

Eine Spezialforschung zur Insel Akala startet

Eine Befristete Forschung rund um Pflanzen-Pokémon Belohnung: verschiedene Items und Event-Pokémon sowie eine Begegnung mit Imantis

Event-Quests mit Raupy*, Owei*, Sonnkern*, Waumpel*, Samurzel*, Waumboll*, Kastadur*, Imantis, Paras*, Parasek

Das Rampenlichtwochenende in Parks

Das Schattendschungel-Event hält für euch außerdem ein Mini-Event bereit: Das Rampenlichtwochenende in Parks. Bei diesem dreht sich alles um das Pflanzen- und Fee-Pokémon Waumboll.

Dieses spawnt während des Rampenlichtwochenendes häufiger in Parks. Außerdem feiert es zum Schattendschungel-Event sein Shiny-Debüt, weshalb ihr es mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form fangen könnt.

Wann findet das Rampenlicht-Wochenende statt? Das Rampenlicht-Wochenende startet am 26. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 27. März 2022, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Wie findet ihr die neuen Pokémon der Alola-Region? Werdet ihr euch Kapu-Fala aus den Level-5-Raids sichern? Und freut ihr euch schon auf das Rampenlichtwochenende? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

