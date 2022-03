Pokémon GO fragt nach eurer Meinung zur Johto-Tour – Trainer finden klare Worte

In Pokémon GO fand erst vor wenigen Wochen die große Johto-Tour statt. Nun bittet Niantic die Community um ihr Feedback. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was die Trainer den Entwicklern geantwortet haben.

Um was für ein Event geht es? Am 26. Februar 2022 fand für die Trainer die große Pokémon GO Tour: Johto statt. Diese drehte sich ganze 12 Stunden lang um die Pokémon der Johto-Region. Dabei konntet ihr erstmals alle Monster der 2. Generation in ihrer schillernden Form im Spiel finden.

Dazu zählten neben neuen Shinys, wie die von Phanpy, Remoraid und Mantax, aber auch die beiden regionalen Pokémon Skaraborn und Corasonn, die es während des Events im Raid zu fangen gab.

Nun möchte Niantic zur Johto-Tour ein Feedback aus der Community haben und bekommt von den Trainern klare Worte zurück. Wir zeigen euch, welche Probleme die Spieler kritisieren.

3 Probleme, die Trainer Niantic aufzeigen

Die Umfrage von Niantic kam für viele Trainer genau richtig, denn die Liste der Probleme ist inzwischen lang. Aus diesem Grund nutzen bereits einige reddit-User die Gelegenheit, Niantic ihren Unmut mitzuteilen. Dabei liegt ihr Fokus auf den folgenden 3 Problemen:

1. Die Shiny-Quoten

Einer der häufigsten Kritik-Punkte ist die Shiny-Quote. So kritisieren viele Trainer, dass die von Niantic zur Johto-Tour neu veröffentlichten Shinys nur schwer zu bekommen waren. Vor allem über Corasonn ärgern sich dabei einige.

Das regionale Pokémon feierte ebenfalls an diesem Tag sein schillerndes Debüt, weshalb es natürlich sehr begehrt war. Allerdings konnte es nur in den Raids gefangen werden, für die zur Teilnahme entsprechende Raid-Pässe benötigt werden.

Die Chance auf ein Shiny wurde dabei jedoch nicht angepasst, weshalb viele Spieler zusätzliche kostenpflichtige Raid-Pässe erwerben mussten. Doch auch andere Shinys waren laut den Meldungen einiger Spieler nur sehr selten zu finden.

Wie sind die Chancen? Wie hoch die genaue Shiny-Quote für die jeweiligen Pokémon ist, hat Niantic allerdings bisher noch nicht offiziell verraten. Aus diesem Grund gibt es lediglich Erhebungen durch Teile der Community, wie The Silph Road. Nach diesen liegt die aktuelle Chance auf ein schillerndes Exemplar bei den meisten Pokémon bei etwa 1:500 (via thesilphroad.com).

Zur Shiny-Quote während der Johto-Tour lassen sich auf reddit unter anderem folgende Kommentare finden (via reddit.com):

Thetof91: „Sie haben zu dem Event ein Shiny veröffentlicht und es war dann global in Raids. Die Leute erwarten, dass die Chance, dass es Shiny ist, nur an diesem Tag erhöht wird. Also 1/20, 1/64 oder 1/128. Aber es war die volle Chance von 1/512. So viele Leute haben an diesem Tag Raids gemacht, ich auch, weil sie dachten, es könnte ein Shiny werden.“

geoffh2016: „Wenn man bedenkt, dass die Leute bei kostenpflichtigen Events Shinys haben wollen, macht es keinen Sinn, dass die Wahrscheinlichkeit nicht wie bei Community Days bei 1/20 oder zumindest bei etwa 1/30 liegt.“

gazzas89: „Ich habe ihnen sehr unhöflich gesagt, dass sie, wenn sie regionale Pokemon in Raids einbauen, die Shiny-Chancen tatsächlich erhöhen sollten und nicht auf 1 zu 250 setzen, das war widerlich. Und dass sie die Shiny-Chancen dafür im Voraus ankündigen sollten, da es bereits an der Grenze zur Lootbox ist, also nicht erhöhen und die Leute viel Geld für Raid-Pässe ausgeben lassen“

Rorywan: „Ich habe ihnen gesagt, dass die Raids mit Corasonn das Schlimmste und Zwielichtigste sind, was Niantic je getan hat.“

VozMicke: „Sagt ihnen, dass ihr Shiny-Quoten wollt“

Auch ich habe mein Glück auf ein schillerndes Corasonn probiert. Das hat zwar leider nicht geklappt, aber ich hatte dafür zur Johto-Tour ein besonderes Shiny-Glück.

2. Die Johto-Tour war stressig

Ein weiterer Kritikpunkt einiger Trainer war der Ablauf der Johto-Tour. Diese fand an einem einzigen Tag statt, weshalb sich viele Inhalte gehäuft haben und es den Spielern teilweise zu viel wurde. So empfanden einige reddit-User das Event als stressig sowie überladen und hätten sich eine Aufteilung der Event-Inhalte gewünscht (via reddit.com):

shadraig: „Es ist eine Community-Sache, und die Community sollte gefragt werden, was sie bei der Tour will und was nicht. Alles auf einen Tag zu packen war schrecklich.“

saturnianali8r: „Ich vergaß, neue Eier reinzunehmen, bis 1/4 des Events vorbei war, weil ich mich zu sehr auf die Sammelherausforderungen, die Monster aus Rauch und die Spezialforschung konzentrierte.“

tomasdez: „Lustiges Kanto [Event] und stressiges Johto“

3. Die Kommunikation mit der Community

Doch nicht nur die Shinys und das Event an sich sind ein starker Kritikpunkt bei vielen Trainern. Schon lange bestehen in Pokémon GO verschiedene Probleme, die durch die Community in den sozialen Netzwerken immer wieder zum Ausdruck gebracht werden. Dazu zählen unter anderem zahlreiche Bugs, aber auch Anpassungen im Spiel, wie die Rauch-Änderungen.

Bislang hat sich in diesen Bereichen allerdings wenig bis gar nichts getan, weshalb einige reddit-User die Befragung dazu genutzt haben, auch auf diese Missstände und die fehlende Kommunikation seitens Niantic aufmerksam zu machen (via reddit.com).

saturnianali8r: „Am Ende gibt es eine Frage, was einen eher dazu bewegen würde, ein Event-Ticket zu kaufen. Ich habe gesagt, dass man das Spiel verbessern sollte und darauf achten sollte, was die Spieler sagen. Leute, die mit dem Spiel unzufrieden sind (z. B. monatelange Bugs, kein Laden von Pokestops/Pokemon-Assets nach einer Service-Sperre, Rauch usw.), wollen kein Geld in das Spiel stecken. Es verstärkt sich, wenn Niantic nicht auf die Community zu hören scheint.“

jayt247: „Ich habe ihnen gesagt, dass mir das Event gefallen hat, ich aber keine weiteren kostenpflichtigen Tickets kaufen werde, es sei denn, sie machen den Rauch rückgängig. In meinen Antworten, die keine Feedback-Option enthielten, habe ich angegeben, dass ich das Event genossen habe, aber sehr unzufrieden mit Niantic war“

sebimeyer: „Ich werde ihnen eine Rückmeldung geben, aber es ist ihnen offensichtlich egal, also mache ich mir keine Hoffnungen, dass sie uns tatsächlich hören werden. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass sie überhaupt gefragt haben. Sie scheinen kein Interesse daran zu haben, uns wirklich zuzuhören, warum also diese Scharade fortsetzen? Das Ganze ist so unnötig ärgerlich und herablassend, und doch machen sie immer weiter. Ich verstehe es wirklich nicht und kümmere mich nicht mehr um das ‚Warum‘, ich will einfach nur, dass mein SPIEL Spaß macht.“

JasterMareel: „Was haltet ihr von der Johto-Tour? BRINGT DEN BLÖDEN RAUCH IN ORDNUNG!“

Ob und wie Niantic auf dieses Feedback reagieren wird, bleibt für den Moment abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr das Feedback der Trainer? Unterstützt ihr diese Kritikpunkte? Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht, die ihr Niantic mitgeteilt habt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainer aus.

Übrigens: Habt ihr eigentlich schon an unserer Umfrage teilgenommen? Wir wollen von euch wissen, wie euch die Rauch-Änderung gefällt.