In der PvP-Kampfliga von Pokémon GO läuft jetzt im März 2022 der Mini-Dschungel-Cup. Wir zeigen euch die besten Monster für den Kampf.

Wann läuft der Mini-Dschungel-Cup? Der Mini-Dschungel-Cup ist aktuell in Pokémon GO aktiv und läuft noch bis zum 29. März 2022 – passend zum aktuellen Schattendschungel-Event.

Was ist das für ein Cup? Der Mini-Dschungel-Cup schränkt die Liste der Pokémon, die ihr nutzen könnt, recht stark ein. Zum einen können ausschließlich Monster eingesetzt werden, die maximal 500 WP haben – ihr müsst also auf eure gewohnten Top-Angreifer verzichten.

Zudem dürfen nur folgende Typen teilnehmen:

Normal

Pflanze

Elektro

Gift

Boden

Flug

Käfer

Unlicht

Alle Monster müssen mindestens einem dieser Typen entsprechen. Somit habt ihr nur eine begrenzte Auswahl. Welche Pokémon sich lohnen, zeigt folgende Liste.

Beste Pokémon für den Mini-Dschungel-Cup in der Übersicht

Wie kommt die Liste zustande? Die folgende Liste wurde mit Hilfe der Seite „PvPoke“ erstellt. Dort lassen sich Simulationen auf Basis von PvP-Rankings erstellen, um zu sehen, welche Monster wie gut abschneiden.

Wir zeigen euch hier die 10 besten Monster im Ranking inklusive Movesets.

Pokémon Moveset Waumboll Charme, Strauchler, Samenbomben Galar-Flunschlik Lehmschuss, Steinhagel, Erdbeben Altaria Feuerodem, Himmelsfeger, Mondgewalt Schnuthelm Plage, Bodyslam, Käfergebrumm Knuddeluff Charme, Eisstrahl, Knuddler Panzaeron Luftschnitt, Sturzflug, Himmelsfeger Irokex Konter, Schmarotzer, Steigerungshieb Pionskora Giftstachel, Nassschweif, Matschbombe Quiekel Pulverschnee, Eissturm, Bodyslam Kapuno Feuerodem, Bodyslam, Knirscher

Der Joker: Neben den Top-10-Monstern aus dem Ranking solltet ihr auch das kleine Enten-Monster „Piccolente“ nicht unterschätzen. Das kann mit einer Kombination aus Flügelschlag, Blubbstrahl und Sturzflug eine Menge Schaden in kurzer Zeit anrichten.

Das kleine Piccolente eignet sich ebenfalls sehr gut

Damit eignet sich Piccolente sehr gut als Eröffnungspokémon im Mini-Dschungel-Cup. Gerade als Konter für das beliebte Waumboll kann es sich lohnen, ein Piccolente im Team zu haben.

Team-Vorschlag für den Mini-Dschungel-Cup

Das „perfekte“ Team für den Mini-Dschungel-Cup gibt es in dem Sinne nicht. Schaut am besten, welche Pokémon aus der Liste zu euren bisher gefangenen passen und versucht, ein möglichst ausgeglichenes Team in den Cup zu schicken. Gerade auf die Stärken und Schwächen in Sachen Typen solltet ihr achten.

Hier findet ihr einen Team-Vorschlag:

Ein Team für den Mini-Dschungel-Cup

Piccolente

Wie oben beschrieben kann Piccolente gegen eine Vielzahl von Pokémon schnellen Schaden anrichten und den Gegner dazu verleiten, früh Schilde aufzugeben. Auch bei PvPoke nimmt es die Top-Position ein, wenn es um Eröffnungs-Pokémon geht. Ein Piccolente zum Start ist also eine gute Wahl. Seid aber vorsichtig, falls euer Gegner ein Kapuno, Onix, Knuddeluff oder Flunschlik in den Ring wirft.

Waumboll

Waumboll hält einiges an gegnerischen Angriffen aus, kann mit seinen Sofort-Attacken aber selbst jede Menge Schaden ausrichten. Es schlägt Monster wie Kapuno oder Galar-Flunschlik, muss aber gegen Pionskora, Quiekel und Piccolente aufpassen.

Galar-Flunschlik

Galar-Flunschlik kann gegen Monster verschiedener Typen gewinnen und ist quasi die Waumboll-Alternative: Es ist ein guter Konter gegen Pionskora, Kapuno und Piccolente. Es kann sehr schnell seine Lade-Attacken einsetzen, macht dafür aber nicht so viel Schaden per Sofort-Attacke.

Ihr habt noch bis Dienstag, den 29. März Zeit, euch im Mini-Dschungel-Cup auszutoben. Ein paar Matches am Wochenende könnten sich lohnen. Ein anderes Wochenend-Thema sorgt allerdings gerade für Diskussionen in der Pokémon-GO-Spielerschaft: Die Community Days an den Wochenenden werden wieder kürzer.