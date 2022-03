Pokémon GO: Meisterwerk-Forschung Seite 3 & 4 bekannt – So geht’s weiter

Wie gefallen euch solche 30-Tage-Aufgaben, die Spezialforschungen in die Länge ziehen? Findet ihr es gut, dass ihr so eine große Forschung nicht „schnell“ abschließen könnt, oder hättet ihr die Belohnungen lieber früher und könnt auf mehrtägige Aufgaben verzichten? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Mit unserem Konter-Guide gegen Giovanni in Pokémon GO seid ihr bestens auf den Kampf vorbereitet und könnt den Boss leicht besiegen.

In der folgenden Tabelle zeigen wir euch, welche neuen Aufgaben und Belohnungen jetzt bekannt sind (via reddit.com ).

In Pokémon GO haben Spieler nach einem Monat nun die dritte und vierte Seite der Meisterwerk-Forschung Apex erreicht. Wir zeigen euch hier die neuen Aufgaben, die ihr erledigen sollt.

