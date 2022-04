Pokémon GO: So selten ist Riolu in den 2-km-Eiern beim Frühlings-Event wirklich

In Pokémon GO läuft derzeit das Frühlings-Event und bringt euch dazu veränderte Inhalte bei den 2-km-Eiern. Nun zeigen Trainer auf reddit, wie selten die besten Pokémon aus diesen Eiern wirklich sind. Wir von MeinMMO haben uns das angesehen und zeigen es euch.

Um welche Pokémon geht es? Seit dem 12. April läuft in Pokemon GO das Frühlings-Event. Bei diesem könnt ihr neben einigen neuen Spawns und der Wildnis und dem neuen legendären Raid-Boss Kapu-Toro auch auf veränderte Inhalte in 2-km-Eiern stoßen.

Dazu gehören unter anderem verkleidete Pokémon wie Togepi mit Blumenkranz, aber auch seltene Exemplare wie Riolu. Inzwischen ist das Event schon einige Zeit im Gange und viele Trainer haben schon fleißig Event-Eier ausgebrütet. Nun teilen diese auf reddit ihre Erfahrungen und zeigen, wie häufig sie Riolu wirklich aus den 2-km-Eiern bekommen haben.

Chancen auf Riolu aus den Eiern zum Frühlings-Event

Wie der reddit-User GothamReigns in seinem reddit-Beitrag mitteilt, hat er inzwischen 206 2-km-Event-Eier ausgebrütet und zeigt eine Statistik, wie sich diese auf die einzelnen Pokémon verteilen. Dabei hat er auch die Häufigkeit von Shinys mit erfasst. Seine Quoten waren wie folgt (via reddit.com):

Pokémon geschlüpft Quote Azurill 39x 18,93 % Fluffeluff 39x 18,93 % Pichu 38x 18,45 % Mampfaxo 31x 15,05 % Togepi 18x 8,74 % Wonneira 13x 6,31 % Owei 11x 5,34 % Riolu 9x 4,37 % Klingplim 8x 3,88 %

Von diesen geschlüpften Pokémon, konnte er sich insgesamt 4 Shinys sichern: jeweils ein Fluffeluff, Pichu, Togepi und Riolu.

Gibt es weitere Daten? Auch andere Trainer teilen in den Kommentaren ähnliche Ergebnisse. Sie haben die Monster aus den 2-km-Eiern ebenfalls erfasst und zeigen, wie häufig sie Riolu bekommen haben. So konnte sich DaybreakHorizon über 2 Riolu aus insgesamt 54 gebrüteten Eiern freuen (via reddit.com). Das entspricht einer Quote von etwa 3,7 %.

Andere Trainer hatten in Bezug auf Riolu hingegen weniger Glück. So konnte sich YesilFasulye aus 60 Eiern kein einziges Riolu sichern. Gleiches gilt für Own_Fortune_6940, der 18 2-km-Eier gebrütet hat (via reddit.com).

Auch bei den Meldungen dieser Trainer waren vor allem Monster wie Azurill, aber auch Mampfaxo und Pichu häufig dabei. Riolu ist somit neben Klingplim das seltenste Pokémon aus den Event-Eiern. Darauf weist auch die Übersicht von Niantic zu den Wahrscheinlichkeiten, die ihr unter den 2-km-Eiern findet, hin. Ihr werdet also beim Ausbrüten vor allem Chancen auf Azurill, Fluffeluff und Pichu haben.

Lohnen sich die 2-km-Eier mit Riolu überhaupt?

Auch wenn Riolu im Moment sehr selten in diesen Eiern zu finden ist, solltet ihr die Gelegenheit dennoch nutzen. Bei dem Kampf-Pokémon handelt es sich um die Vorentwicklung zu Lucario, was zu den 10 besten Kampf-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Bekommen kann man Riolu normalerweise nur aus 10-km-Eiern. Die Event-Eier sind also eine gute Gelegenheit sich das eine oder andere Riolu zu sichern. Hinzu kommt, dass die Schlüpf-Distanz im Moment reduziert ist.

Somit müsst ihr zum Ausbrüten eines 2-km-Eis mit einer normalen Brutmaschine nur 1 Kilometer laufen.Ihr könnt also in kurzer Zeit deutlich mehr Eier brüten, als das sonst bei den 10-km-Eiern der Fall ist. Somit habt ihr während des Events mehr Chancen einem zu begegnen.

Wie findet ihr die derzeitigen 2-km-Eier zum Frühlings-Event? Konntet ihr euch schon ein Riolu sichern? Und hat es vielleicht sogar mit einem Shiny geklappt? Berichtet uns doch von euren Erfahrungen hier auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern in den Kommentaren aus.

Eine Trainerin berichtet auf reddit, dass ihr fast ein seltenes Pokémon entwischt wäre. Die Community fordert nun eine wichtige Änderung in Pokémon GO, damit ihr keine seltenen Monster mehr verpasst. Wir zeigen euch, um was es geht.