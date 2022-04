Destiny 2 spielt sich mit der Glefe komplett anders – Deshalb bleib ich ihr auch nach dem Nerf treu

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Gebt ihr der Glefe, als tödlichste und nützlichste Energiewaffen in der Destiny 2 noch eine Chance oder habt ihr sie bereits aufgegeben? Glaubt ihr, dass die Waffengattung ohne das saisonale Artefakt in Season 17 noch Bestand hat?

Ihr könnt „Das Enigma“ in der Enklave auf dem Mars craften und euch so eine effektivere Variante dieser ultimativen 4in1-Waffe herstellen.

Spieler meistern die härteste PvE-Herausforderung in Destiny 2 in unter 4 Minuten

Warum wurde die Waffe eigentlich generft? Die Spieler wunderten sich, dass Bungie gerade jetzt diese Waffengattung so gezielt angeht. Dabei ist es durchaus möglich, dass dies vielleicht mit dem Start der am 05. April wiederkehrenden Dämmerungsaktivität „Spitzenreiter“ zu tun hat.

Als die Glefe nach dem letzten Update 4.0.0.5 von Bungie generft wurde , gab das dem Spaß an der Waffe für viele aus der Destiny-2-Community einen satten Dämpfer. Einige haben ihre Glefe daraufhin sogar zerlegt oder in den Tresor verbannt und auch ich war skeptisch, ob sie das „überlebt“.

Ich spiele in Destiny 2 beispielsweise unheimlich gerne und dementsprechend oft Gambit. Doch mit der Glefe war das Gameplay tatsächlich etwas, das mich dann doch echt überrascht hat. Die Waffe ist dort in jeder Situation unglaublich stark.

Schwerter haben nun starke Konkurrenz: Vor der Glefe gab es in Destiny 2 nur die Waffengattung der Schwerter, die in der Third-Person-Perspektive gespielt werden. Bisher die einzige Option, wenn man tödlich schnelle Hiebe verteilen wollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist die Glefe? Die Glefe ist eine neue Waffengattung in Destiny 2, die mit der aktuellen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ ins Spiel integriert wurde. Sie ist die einzige Waffe, die gleich 4 Kampfoptionen in sich vereint: Projektil-Waffe, Schwert, Schild und Speer. Zudem hat die Glefe durch die Mischung aus Angriff und Verteidigung die Art und Weise verändert, wie man Destiny 2 spielen kann.

Kaum war die Glefe in Destiny 2 angekommen, gehörte sie bereits zu den meistdiskutierten Waffen. Ihre scharfe Klinge spaltete die Community, denn die einen lieben sie und die anderen mögen sie so gar nicht. Dabei ist sie die ultimative 4in1-Waffe. MeinMMO hat sich angeschaut, warum ihr der neuen Waffengattung auch nach dem Nerf eine Chance geben solltet.

Insert

You are going to send email to