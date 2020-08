Seit einiger Zeit können sich Hüter in Destiny 2 an der schwersten PvE-Herausforderung versuchen, den Spitzenreiter-Dämmerungen („Grandmaster Nightfall“). Einigen Spielern scheinen die aber noch nicht hart genug zu sein. Darum erledigen sie dies einfach in wenigen Minuten.

Was sind Grandmaster Nightfalls? Die neue Spitzen-Aktivität fürs PvE wurde bereits im April vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine noch höhere Schwierigkeitsstufe zu den ohnehin kniffligen Dämmerungen, genauer: für die Feuerprobe.

Das empfohlene Power-Level liegt für die neue Herausforderung bei 1050, ist also nur für die am besten ausgerüsteten Hüter gedacht. Unter Stufe 1025 könnt ihr die Challenge gar nicht starten.

Die Herausforderung ist so hart, dass sie ohne Kommunikation und Absprache nicht funktioniert. In einem Team müsst ihr euch richtig gut koordinieren und die Herausforderung ist vor allem darauf ausgelegt, interessanten Content für Streamer zu bieten, auch wenn jeder mitmachen kann – wenn er hart genug ist.

Grandmaster Nightfall in unter 4 Minuten – So klappt’s

Was haben die Spieler erreicht? In einem neuen Video hat nun eine Gruppe aus drei Spielern diese neue Schwierigkeit in Rekordzeit erledigt. Das Team um den YouTuber und Streamer Ehroar benötigten für ihren Run gerade einmal etwa 3 Minuten und 30 Sekunden.

Dabei haben sie jedoch ein wenig getrickst und viele Gegner einfach ignoriert. Den Run seht ihr hier im eingebetteten Video:

Wie haben sie das geschafft? Die drei Spieler haben dazu allesamt Hunter gespielt und alle mit der Nachtpirscher-Spezialisierung. Diese hat es ihnen erlaubt, sich zu tarnen, wodurch viele Gegner sie einfach ignoriert oder eben schlichtweg nicht gesehen haben.

Dazu hat ihnen ein exotischer Helm geholfen, der schon mit „Fluch des Osiris“ eingeführt wurde: die Graviton-Buße. Die erhöht die Dauer von Unsichtbarkeits-Effekten. Auf diese Weise haben sie sich aufgeteilt und jeder einzeln bestimmte Aufgaben erledigt, während sie im Anschluss getarnt weiterzogen.

Für den Schaden nutzten sie die Fallende Guillotine, eines der Schwerter aus Season 11, das als besonders stark gilt. Mit dem haben sie selbst den Endboss in kurzer Zeit zerlegt.

Die Fallende Guillotine bringt den benötigten Schaden.

Geht das auch solo? In einem anderen Video zeigt der YouTuber Esoterickk, wie er den Grandmaster Nightfall solo in unter 6 Minuten schafft. Er nutzt dazu die gleiche Technik, Gegner zu umgehen und am Ende den Boss mit einem Granatwerfer und seiner Super zu töten, während er selbst in Deckung ist.

Wenn ihr euch selbst an einem solchen Speed-Run versuchen wollt, habt im Hinterkopf, dass die Belohnung dabei nicht sonderlich hoch ausfällt. Durch die vielen ausgelassenen Gegner gab es nur eine bronzene Kiste, aber normalerweise brauchen Spieler auch eine halbe Stunde oder länger, wenn sie die Dämmerung überhaupt schaffen.

Allerdings ist das eine nette Abwechslung, etwa vom PvP, wenn ihr dort ständig von den Spielern zerstört werdet.