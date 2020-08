Der professionelle PvP-Clan G1 hat in einer coolen Montage seine Spieler und ihre phänomenalen Skills im Schmelztiegel von Destiny 2 zur Schau gestellt. Selbst, wenn ihr kein PvP mögt, ist der Clip durchaus einen Blick wert. Nicht umsonst wurde er das Video der Woche bei Bungie.

Auch wenn mit der Rückkehr der Trials das PvP bei Destiny 2 wieder etwas mehr in den Fokus rückte, so richten sich die Augen der meisten Hüter auf die nächste große Erweiterung Jenseits des Lichts sowie Bungies Pläne für die kommenden Jahre. Doch aktuell macht auch eine coole PvP-Montage von sich reden.

PvP-Profis geben Einblick in ihre besten Momente: Der Profi-Clan G1 ist auf das PvP in Destiny 2 spezialisiert und ist entsprechend stark im Schmelztiegel und in den Trials unterwegs. Und falls ihr euch (wie ich) wundern solltet, was für eine Art von Hütern euch zum Frühstück vernaschen, selbst, wenn ihr euch eigentlich für ziemlich gute PvP-Spieler haltet – hier seid ihr richtig.

Die Montage von G1 rückt das PvP auf höchstem Niveau in den Fokus

Denn in einem spektakulären Video hat das E-Sports-Team nun einige ihrer besten Momente festgehalten, die zeigen, was professionelle PvP-Spieler wirklich ausmachen und was für unglaubliche Skills und Reflexe sie zum Teil besitzen.

Selbst wenn ihr nicht so auf PvP steht – ein Blick könnte sich durchaus lohnen. Denn solche Fähigkeiten so fantastisch präsentiert bekommt man trotz zahlreicher cooler Videos da draußen nicht alle Tage.

Was genau zeigt das Video? Im Video stellt der G1-Clan seine 8 aktiven Mitglieder samt ihrer krassen Skills vor. Es gibt unter anderem coole Sniper-Momente, wo ganze Teams von einem Spieler in Sekunden ausgeschaltet werden, intensive Fights, pure und alles überragende Titanen-Gewalt oder mit chirurgischer Präzision geworfene Granaten zu sehen. Kurzum: Hier seht ihr PvP in Destiny 2 auf höchstem Niveau – und das sehr sehenswert präsentiert.

Hier könnt ihr euch das Emergence-Video anschauen:

Was macht das Video so besonders? Das Video beeindruckt nicht nur mit den gezeigten Szenen, sondern auch mit dem Stil, mit vielen besonderen Animationen, die sich reibungslos in die Montage integrieren, sowie dem Schnitt.

Hier haben sich nämlich unter anderem der Freelance Video Editor und VFX-Artist Neenkin (@Neenkin auf Twitter) sowie der Fan-Animator Drexis (@Drexis_Anim auf Twitter) ausgetobt – beides bekannte Größen in der Video-Community rund um Destiny 2.

Drexis bekam übrigens erst kürzlich einen eigenen Vorstellungs-Artikel „Community Focus“ auf Bungie Homepage spendiert.

Was haltet ihr von diesem Video und den dort gezeigten Skills? Seid auch ihr so stark im PvP unterwegs? Oder kommt ihr (wie ich) teils nicht aus dem Staunen heraus? Übrigens, auch andere Prominenz ist in letzter Zeit offenbar im PvP unterwegs: Wenn euch in Destiny 2 wer überrollt, ist es vielleicht ein deutscher Millionär