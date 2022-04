Destiny 2 bringt extra-harten Raid für Mutige – Lohnt sich der Großmeister-Modus?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Destiny 2 hat am 19. April einen weiteren Großmeister-Modus in einem Raid eröffnet. Der Schwur des Schülers in der Thronwelt von Savathûn kann jetzt von richtigen PvE-Experten durchgezogen werden, um mit großartigem Loot belohnt zu werden. Doch lohnt sich die Anstrengung oder solltet ihr lieber bei der Legenden-Schwierigkeit bleiben? Wir zeigen es euch.

Insert

You are going to send email to