Wenn ihr euch also gefragt habt, warum ihr von allen Gegnern im Endgame immer ein One-Shot-Kill seid dann packt euch ein paar dieser Mods in die Rüstung. Danach werdet ihr euch diese Frage viel seltener stellen. Dazu gehört beispielweise der Licht-Mod „Beschützendes Licht“.

Einige der beliebtesten Optionen in Season 16 für eine optimale Schadensstapelung ist die Kombination aus „Schützenlinie“, „Vorpalwaffe“ und „Auskommen“. Es bedeutet, dass alles, was bisher aufgelistet wurde, eure schweren Waffen 4,9-mal härter treffen lässt.

Nutzt immer die saisonalen Artefakt-Mods: Zu guter Letzt bieten auch die saisonalen Artefakt-Mods weitere Optionen an. Hierbei handelt es sich um saisonale und damit temporäre Mods, die von Season zu Season wechseln. Aufgrund dessen haben sie aber auch erheblich Einfluss auf die Meta im Spiel. So waren zuletzt die saisonalen Mods „Durchbrechen und Räumen“ sowie „Partikelzerlegung“ absolute Must-Haves im Spiel.

Viele Spieler haben gerade vom Damage-Stacking, also mit dem Stapeln von Schaden, noch nicht viel Erfahrung. Erschwert wird das dadurch, dass es Unmengen an stapelbaren Buffs und Debuffs gibt, wie mit Licht aufgeladen, Elementarquellen, Artefakt-Mods und verschiedene Schadens-Perks.

Auch wenn „der Architekt“ in Destiny 2 hier manchmal anderer Meinung ist, sollte man jeden Tod dazu nutzen daraus zu lernen. Denkt darüber nach, was ihr falsch gemacht habt und konzentriert euch dann darauf den Fehler einfach beim nächsten Mal zu korrigieren.

Hier fällt oft auf, dass sie zunächst weniger auf DPS-Waffen, sondern beispielsweise auf Granatwerfer mit Blendgranaten setzen, um so lange wie möglich eine Aktivität am Laufen zu halten. Erst wenn sie wissen, wie etwas funktioniert, wird das Loadout auf Damage optimiert.

Tipp 3 – So funktioniert Damage-Stacking in Destiny 2

Destiny 2 ist ein Spiel der Wiederholungen. Wer eine Aktivität immer und immer wieder spielt, wird automatisch besser darin. Aber das ist nicht der einzige Grund, der einen Spieler in Destiny 2 zum PvE-Endgame-Profi macht. Der Destiny-Streamer „Above“ hat das gut erfasst und in einem aufschlussreichen Video für die Community zusammengefasst.

