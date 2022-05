Gieriger Kabal-Kaiser oder verrückte KI? – So könnte in Destiny 2 die Story in Season 17 weitergehen

In Destiny 2 läuft seit 22. Februar Season 16 und die meisten Spieler haben in den letzten Wochen die Kampagne um Savathun sowie die saisonale Story abgeschlossen. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass Bungie kommende Saison die Hauptstory vollumfänglich fortsetzen wird. Stattdessen hat sich in der Lore angedeutet, dass zwei alte Bekannte wesentlich mehr Potenzial haben, in Season 17 zurückzukehren. MeinMMO sagt euch, wer das ist und warum.

Dass es auch in der kommenden Season 17 in Destiny 2 Storyinhalte geben wird, ist unbestritten. Die Geschichte um die Dunkelheit, den Zeugen und Savathun ist spannend und noch nicht zu Ende erzählt. Darüber hinaus haben sich in der Lore inzwischen auch ein paar neue Erzählstränge aufgetan, die Bungie problemlos in der nächsten Saison aufnehmen könnte, bevor es bei Savathun wieder richtig zur Sache geht.

Zum einen lieferte die Lore und Ana Bray Hinweise auf Rasputin, den Kriegsgeist.

Und die saisonale Storyline mit Caiatls Kabalen offenbarte in der Exo-Mission „Vox Obscura“ einige neue Informationen zu Calus und seinem aktuellen Status sowie der Leviathan.

Theorie 1: Der Kriegsgeist Rasputin kehrt in Season 17 zurück

Der Season 16 Sparrow „Erzengel-Eifer“ mit Loretext.

Wer ist Rasputin? In Destiny 2 handelt es sich bei Rasputin um die mächtigste militärische Intelligenz, die je entwickelt wurde. Ihr Erschaffer ist der Konzern Braytech und deren Chef Clovis Bray. Das Überwachungsprogramm des Kriegsgeistes war das Erste, welches das Eintreffen der Dunkelheit im Sonnensystem entdeckte.

Rasputin verfügt auch über die Fähigkeit mittels Replikation von SIVA, einer weiteren künstlichen Intelligenz, modifizierte Konstrukte zu erschaffen und sie gegen Bedrohungen einzusetzen. Was genau der Kriegsgeist jedoch als Bedrohung ansieht, unterliegt dabei seiner persönlichen Einschätzung, weswegen er auch lange die Hüter als Bedrohung ansah.

Momentan ist aber nicht mehr viel vom einst so großen Kriegsgeist übrig. Nachdem die Pyramidenschiffe den Mars erreicht haben und eine Schockwelle aussendeten wurde er deaktiviert. Es ist nur Ana Bray zu verdanken, dass überhaupt noch etwas von ihm da ist.

Sie packte alles, was sie damals von Rasputin auf die Schnelle retten konnte, in ein Engramm und brachte es mit zum Turm. Danach weiß man von ihr nur, dass sie Zavalas Angebot, die Jäger-Vorhut zu übernehmen, abgelehnt hat und stattdessen in einem Labor der Vorhut daran forscht, den Kriegsgeist irgendwie zu alter Stärke zu verhelfen. Zuletzt sah man Ana Bray während der Hexenkönigin-Kampagne bei der Krisenbesprechung in Zavalas Büro stehen.

Rasputin ist neben dem Mars auch im Kosmodrom mit SIVA verwurzelt.

Was deutet auf die Rückkehr des Kriegsgeistes hin? Während Season 16 konnte man durch ein paar Cosmetics vermuten, dass der Kriegsgeist vielleicht bald zurückkehren könnte. Darunter das Schiff „Erzengel-Macht“ sowie der Sparrow „Erzengel-Eifer“.

Vor allem ein Zitat von Ikora Rey in der Lore, deutet vielleicht auf eine mögliche Rückkehr hin:

„Die Zeit wird zeigen, welche Rolle der Kriegsgeist im kommenden Krieg spielen wird. Es fällt mir schwer zu glauben, dass seine Geschichte beendet ist.“

Die letzte Information zu Rasputin ist, dass Ana Bray offensichtlich plant ihm ein spezielles Exo-Gehäuse zu bauen, in das er integriert werden kann. Vielleicht nutzt sie hierzu auch unlautere Mittel und verbaut Siva-Technologie, damit der Kriegsgeist leben kann.

Es ist also grundsätzlich möglich, dass Rasputin vielleicht schon bald als „Erzengel“ zurückkehrt und die Hüter mit ihm als eigenständiger NPC interagieren können.

Er könnte schließlich nicht nur Teil einer neuen Storyhandlung werden, sondern auch seine jahrhundertelange Erfahrung mit der Dunkelheit einbringen.

Vielleicht müssen die Hüter dann auch die menschliche Siedlung „Nefele Stronghold“ erkunden, die am Ende der Witch Queen Kampagne in der Lore erwähnt wird. Immerhin ist, laut der Questreihe an der Beweistafel, Rasputin anscheinend dafür verantwortlich, dass sie aus den Aufzeichnungen gelöscht wurde.

Theorie 2: Destiny 2 plant bereits die Auferstehung von Calus

Der opulente Kaiser – Calus

Wer ist Calus? Imperator Calus ist der ehemalige Kaiser der Kabale, der viele Jahre vor der Roten Schlacht von Dominus Ghaul, den er wie einen Sohn liebte, gestürzt wurde und daraufhin fliehen musste. Er suchte Zuflucht auf der Leviathan und mit diesem Schiff traf er einst auch auf die Dunkelheit.

Calus blickte damals in die Leere und wollte anscheinend ein Abkommen mit der Dunkelheit. Seitdem behauptet er, die „wahre Wahrheit“ über die Galaxis zu kennen. Einige Zeit später verführte ihn die Hexenkönigin mit einem machtvollem Item, der „Krone des Leids“, um ihn zu korrumpieren.

Die Hüter finden die „Krone des Leids“ später wieder auf dem vom Hohn besetzten Schiff „Glykon“ in der Mission „Vorzeichen“. Mithilfe eines zarten Bündnisses zur neuen Kaiserin der Kabale Caiatl und Tochter von Calus, versuchen sie die Geschehnisse dort zu ergründen.

Es ist inzwischen unbestritten, dass Calus noch da draußen ist und auch Verbindungen zur Dunkelheit hat. Man munkelt, nach der Exo-Mission „Vox Obscura“ Calus ist inzwischen vielleicht sogar zu einem weiteren Schüler der Dunkelheit geworden oder zumindest ein Anwärter dafür.

Was deutet auf die Rückkehr von Calus hin? Nachdem die Hüter den neuen Raid erkundet hatten, lernten sie mit Rhulk auch zum ersten Mal einen Schüler der Dunkelheit kennen. Er wurde zum Schüler, weil er unvorstellbare Gräueltaten tätigte und alle verbleibenden Mitglieder seiner Spezies, außer sich selbst, auslöschte.

Auch Calus hat die Dunkelheit getroffen und war von ihr fasziniert. Seit der exotischen Mission an Bord der Glykon wissen die Spieler, dass Calus verzweifelt versucht hat, erneut mit dieser Entität (vermutlich dem Zeugen) zu kommunizieren.

Destiny 2 enthüllt mit Witch Queen endlich den größten Feind – Doch was will er?

Wie Rhulk jetzt allein steht, hat auch Calus schon angedeutet, dass allein „er zusehen würde, wie es das Licht des Universums verzehrt“. Auch Caiatl, seine Tochter, und die Vorhut vermuten bereits, dass Calus noch da draußen ist und etwas plant.

Bereitet er vielleicht mithilfe der Dunkelheit seine Rückkehr vor? Würde er alle Kabale auslöschen, inklusive seiner eigenen Tochter, dann könnte er womöglich wie Rhulk zu einem Schüler der Dunkelheit aufsteigen

Derzeit erfährt man in der aktuellen Story auch, dass Calus anscheinend versucht, die Loyalität seiner alten Truppen zurückzubekommen. Vor allem der Eintritt von Lord Saladin in den Kriegsrat der Kabale passt einigen Kabalen nicht und könnte dazu beitragen, dass sie der aktuellen Kaiserin Caiatl gegenüber nicht länger loyal sind.

Calus scheint derzeit wahrscheinlicher als Rasputin: Aktuell bietet die Geschichte von Destiny 2 mehr Optionen darauf, dass Calus bald ins Geschehen einsteigen wird. Wir wissen zwar nicht, wo sich die Leviathan, das Schiff von Calus, gerade aufhält. Aber sie scheint offensichtlich nicht weit weg zu sein.

Was denkt ihr über diese beiden Optionen für Season 17? Glaubt ihr, Bungie bringt schon in der kommenden Season 17 einen der beiden Charaktere zurück. Oder glaubt ihr eher, dass Savathun nochmals in den Fokus rückt. Immerhin ist sie nicht tot und könnte daher das Ass im Ärmel der Vorhut sein. Also lasst uns in die Zukunft schauen und verratet uns in den Kommentaren eure Theorie und Meinung dazu, welche Storyentwicklung ihr in Destiny 2 womöglich am wahrscheinlichsten haltet.