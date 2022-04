In Destiny 2 macht das Handeln keinen Spaß mehr, weil der coolste Händler im Content Vault sitzt

Als Destiny 2 das Ende der Wirrbucht besiegelte, war dies auch das Ende des Schwarmarkthändlers Spider. Seine Aufgabe wurde von Meister Rahool, dem seriösem Kryptarchen, übernommen. Doch seit der „Legalisierung“ macht der Handel auch nur noch halb so viel Spaß. Der Destiny-2-Lore-Experte Andy Edition ist daher in seinem neuesten Video der Frage nach Spiders Schicksal und seiner möglichen Rückkehr nachgegangen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Hüter den Gefallenen „Spider“ in der Wirrbucht besuchen konnten. Er war, neben Xur, der zweite ominöse Händler im Spiel und konnte sich seit Forsaken den Ruf eines der coolsten Händler im Destiny-Universum sichern.

Besonders bekannt wurde er durch seine zwielichtigen Deals in Mafiamanier. Wer mit ihm handelte der wusste, dass er Spider danach einen Gefallen schuldete.

So lässig handelte Spider, bis Season 16, die besten Deals aus.

Außerdem hatte der achtarmige Schwarzmarkt-Boss die coolsten Kuriositäten im Angebot, die einst jeder Hüter gerne alle gleichzeitig bei ihm eingekauft hätte:

Vor der Rückher des Gjallarhorns bot Spider das „Mitternachtspezial“ an. Eine Art Fake-Gjallarhorn, das damals nur er hatte. Rausrücken wollte er es für 20 exotische Engramme.

Einen Geist für 999.999 Glimmer, der in einem Käfig sitzt und freigelassen werden wollte.

Ein Saatengeist, also der Ursprung eines Kriegsgeistes, für stolze 5 Saaten des Lichts.

Eine Karte mit Koordinaten jenseits des Sonnensystems, die mit 5 Hermaion-Blütenfossilien bezahlt werden sollte.

Den Schlüssel zum persönlichen Quartier des Vollstreckers Hideo für 500 dunkle Fragmente.

Und eine Hadium-Flocke, ein Material aus Destiny 1, dass es im zweiten Teil gar nicht gibt.

So gemein trollt Destiny 2 die Hüter mit der einst mächtigsten Waffe

Nach der Veröffentlichung von Witch Queen war die Wirrbucht und Spider dann ein Opfer des Content-Vaults und sein Schicksal ab diesem Zeitpunkt unbekannt.

Darum wird Spider jetzt doch vermisst: Zunächst war man als Hüter froh, dass Spiders Handel in den Turm verlagert wurde. Damit endete nämlich auch die ewige Hin und Her Fliegerei zur Wirrbucht und zurück, wenn man mal knapp bei Kasse war.

Meister Rahool verkauft zwar seine Waren, aber die Deals mit ihm sind nur noch halb so interessant, denn sie sind legal.

Was ist eigentlich genau mit Spider passiert? Die Hüter haben, kurz bevor die Server heruntergefahren und die Wirrbucht als Zielort deaktiviert wurde, keine Spur von Spider mehr entdecken können. Ist er etwa vorher entkommen?

Meister Rahool ist kein guter Schwarzmarkthändler und viel zu seriös.

Was ist mit Spider passiert und wo ist er jetzt?

Andy Edition, ebenfalls ein Fan von Spider, ist dieser Frage nachgegangen, wo der Gefallene sich jetzt befindet. In seinem neuesten Video frischt er für euch die Geschehnisse um Spider nochmal auf und hat auch eine interessante Theorie zu seinem aktuellen Aufenthaltsort.

Andy Edition hat eine Theorie zu Spiders derzeitigem Aufenthaltsort.

Was sagt ihr? Wollt ihr Spider wieder zurück? Oder seid ihr mit den Deals bei Meister Rahool vollkommen zufrieden? Glaubt ihr auch, der Vagabund hat noch Kontakt zu Spider und könnte er damit in der zukünftigen Geschichte von Destiny 2 wieder eine Rolle spielen? Würdet ihr das gut finden, wenn Spider im Turm ein geheimes Zuhause findet? Schreibt uns eure Ideen dazu gerne in die Kommentare.