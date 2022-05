Spieler in Destiny 2 betrügen bei den Hüterspielen 2022 – Mit einem lächerlichen Trick

In Destiny 2 sind die Hüterspiele 2022 im vollen Gange. Spieler kämpfen um den Titel der besten Klasse und um die Chance auf ein seltenes Emblem. Mit einem neuen Trick jedoch haben Hüter eine Möglichkeit gefunden, sich das seltene Abzeichen zu ergaunern.

Was ist das Problem der Hüterspiele 2022? Hüter dürfen gegeneinander antreten, Medaillen sammeln und ihre Klasse unterstützen. Die Klasse mit den meisten Medaillen gewinnt und erhält den Titel als beste Hüterfraktion 2022.

Um euch noch einen Grund für euren Grind und der Teilnahme an den Hüterspielen zu geben, hat Bungie ein seltenes Emblem erschaffen. Dieses erhalten nur die Spieler, welche die meisten Punkte in der Kompetitiv-Playlist der Hüterspiele erlangt haben.

Es gilt jedoch nur euer Highscore der jeweiligen Woche. Es wird nur euer Bester gezählt. Habt ihr das jede Woche durchgezogen und die Hüterspiele enden, habt ihr eventuell die Chance unter den 10 % zu gehören, die das Emblem erhalten. Vorausgesetzt, ihr habt Highscores erzielt.

Hüter jedoch haben jetzt einen Weg gefunden, wie ihr ohne viel Anstrengung bis zu 500.000 Punkte erreichen könnt, um so zu den 10 % der besten Hüter zu gelangen. Dazu nutzen sie einen lächerlichen Trick aus, den Bungie selbst eingebaut hat.

Ehrliche Spieler haben kaum bis gar keine Chance

Wie funktioniert der Trick? Wir auf MeinMMO geben euch keine Anleitung, wie ihr Bugs oder Glitches ausnutzen könnt, um euch einen Vorteil gegenüber anderen Hütern zu ergaunern.

Die Lichtklinge gehört auch zu den Strikes, die in den Hüterspielen aktiv ist

Im Groben jedoch nutzen die Hüter eine Medaille aus, die ihr für herausragende Leistungen in den Strikes erhaltet. Vollführt ihr den Exploit richtig, wird diese Medaille mehr gewertet als jeder Kill im Strike. Von da an müsst ihr eure Aktionen wiederholen bis ihr eure Wunschpunktzahl erreicht habt oder der Punkte-Timer ausläuft.

Dieser Trick ist nicht nur unfair, er nimmt auch ehrlichen Spielern die Chance, das seltene Emblem zu erhalten, mit dem Bungie geworben hat. Spieler „dopen“ sich somit in den Hüterspielen zu ihrer Belohnung.

Hat Bungie sich dazu geäußert? Bislang bewahrt Bungie Schweigen. Es lässt sich bisher keine Aussage der Entwickler zum Thema finden.

Vielleicht erhalten alle Hüter, die bei den Hüterspielen 2022 mitgemacht haben, das Emblem als Entschädigung für diese Eskapade.

Bungie hat schon in der Vergangenheit für viele markante Ereignisse, wie mit der Prometheus-Linse, Embleme erschaffen, die als Erinnerungen in den Sammlungen der Hüter verweilen. Bleibt also abzuwarten, was Bungie in diesem Fall tun wird.

Was haltet ihr von solchen Betrügereien? Findet ihr, es ist krass, dass Spieler nur für ein Emblem Tricks herausfinden, um sich mehr Punkte zu sichern? Würdet ihr auch den Trick nachmachen oder lieber auf ehrliche Art und Weise euch das Emblem verdienen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!