Destiny 2 bringt Arkus 3.0 in Season 18 – Diese 5 Exos werden davon profitieren

In Destiny 2 ist es bald so weit, denn Season 18 steht langsam in den Startlöchern. Um euch perfekt auf das wohl kommende „Arkus 3.0“-Update vorzubereiten, haben wir einige Exos aufgelistet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit davon profitieren werden.

Was ist Arkus 3.0? In Season 18 könnte Bungie die überarbeitete Fassung des Arkus-Talents für alle Klassen implementieren. Neue Aspekte, Fragmente sowie auch verschiedene Granaten-Optionen werden dann dafür sorgen, dass ihr euer Arkus-Element besser auf euren Spielstil anpassen könnt. Genauso wie die Solar und Leere 3.0 Änderungen davor auch.

Wann startet Season 18? Die neue 18. Season wird am 23. August mit dem Weekly-Reset um 19 Uhr starten. Zu Erwarten ist eine vorläufige Downtime. In der neuen Season gibt es für die Hüter dann

eine neue Story,

ein Legenden-Raid

und ein neuer Season-Pass, den sie aufleveln können.

Um nicht im letzten Moment über ein passendes Exo nachdenken zu müssen, haben wir uns fünf Exos herausgesucht, die ihr definitiv im Auge behalten solltet, wenn Season 18 startet.

5 Exos, die ihr euch für Season 18 holen solltet

Wir listen euch insgesamt ein Rüstungs-Exo für jede Klasse und dazu noch zwei Waffen-Exos auf, die sich in Season 18 als nützlich erweisen könnten. Beachtet dabei, dass es sich hierbei um unsere Einschätzung handelt und Bungie durch Season-Mods die Meta nochmal durchwirbeln könnte. Wir geben euch damit aber eine ungefähre Richtung, was gut werden könnte.

Titan – Harnisch der Sternenschnuppe (Brustschutz)

Das Superman-Exo für den Titan

Warum ist das Exo interessant? Die Donnerkrachen-Super des Arkus-Titanen konnte bei seinem Release nicht wirklich punkten. Der Schaden war unterirdisch und reichte gerade mal, um einen Major zu vernichten. Mit diesem Brustschutz änderte sich die Meta aber und viele Titanen fingen an als Superman durch Strikes, PvP-Matches oder dem Gambit zu fliegen, denn das Exo erhöhte deutlich euren Donnerkrachen-Einschlagsschaden.

Mit Arkus 3.0 könnten einige Feinheiten vielleicht dafür sorgen, dass ihr öfter eure Super erlangt oder dann damit sogar großflächigere Arkus-Verkettungen verursachen könnt. Definitiv die erste Wahl, die Titanen mit Arkus 3.0 wählen sollten.

Woher bekomme ich es? Dieses Exo lässt sich nur in verlorenen Sektoren freischalten. Nach dem ersten Drop könnt ihr dieses auch aus zufälligen exotischen Engrammen ziehen.

Jäger – Fäule Ranger (Helm)

Vielleicht ein Exo speziell für Arkus 3.0 getrimmt?

Warum ist das Exo interessant? Dieser besonders wirkende Jäger-Helm hat viele Hüter enttäuscht. Ausgerüstet, konnten abgewehrte Projektile durch den Arkus-Stab auf eure Gegner zurückgeworfen werden. Auch der Schaden von diesen Geschossen wurde deutlich erhöht, doch das reichte den Jägern nicht und sie verbannten den Helm in ihren Tresor.

Mit Arkus 3.0 könnte der Helm durch passende Aspekte und Fragmente an Stärke gewinnen und sich so seinen Platz auf einem würdigen Hüterkopf verdienen. Solltet ihr also den Helm noch nicht besitzen, wäre jetzt der gute Zeitpunkt sich ihn zu besorgen.

Woher bekomme ich es? Aus verlorenen Sektoren, in denen ihr einen exotischen Helm ergattern könnt. Zwangsläufig auch beim Abschluss der „Witch Queen“-Story auf der Schwierigkeitsstufe „Legendär“. Allerdings empfehlen wir euch es in den Sektoren zu versuchen, wenn Helme aktiv sind. Durch die Kampagne erhaltet ihr das Exo nämlich weiterhin mit einem schlechten Rüstungs-Gesamtwert.

Warlock – Fluchtkünstler (Arme)

Mit diesem Exo seid ihr nie allein im Kampf

Warum ist das Exo interessant? Das Fluchtkünstler-Exo des Warlocks wurde schon öfter von Hütern für den Ad-Clear oder das PvP verwendet. Die kleine Arkus-seele ist gut, aber nicht dominant genug. Für das Endgame werden deshalb lieber andere Exoten genutzt. Mit Arkus 3.0 könnte das kleine Extra-Geschütz auf eurer Schulter jedoch an Macht gewinnen und vielleicht ebenfalls Arkus-Verkettungen auslösen, wenn Gegner nah genug aneinander stehen.

Woher bekomme ich es? Durch Xur oder als Random-Drop aus Exo-Engrammen. Sowie in Verlorenen Sektoren, in denen Panzerhandschuhe gefarmt werden können, wären auch eine sichere Quelle für Exemplare.

Donnerlord – Exotisches Maschinengewehr

Der Veteran aus Destiny 1 – Die Donnerlord

Warum ist das Exo interessant? Die Donnerlord ist bekannt für ihre Arkus-Blitze, die bei Kills von oben herabregnen. Doch das MG kann mehr. Haltet ihr den Abzug gedrückt, so wird die Feuerrate und die Präzision erhöht. Bei kontinuierlichem Schaden, wie bei einem Boss, werden dabei sogar öfter Blitze generiert.

Sollten Aspekte und Fragmente durch Blitze profitieren und diese auch verstärken, wäre Donnerlord eine solide Option für euer Build und für den schweren Waffen-Slot. Vielleicht packt Bungie ja noch ein paar Kugeln mehr ins Magazin, dann wäre dieses Maschinengewehr eines der Top-Exoten.

Woher bekomme ich es? Als Random-Drop durch Exo-Engramme. Mit etwas Glück könnte Xur dieses MG auch in seinem wöchentlichen Shop führen. Dort müsst ihr die Waffe dann nur noch erwerben. Auch das angebotene Exo-Engramm von Xur könnte das MG enthalten. Versucht also euer Glück. Es könnte auch sein, dass Bungie die „Donnerlord“ am Halloween-Event wieder als erspielbare Exo-Waffe bringt.

Risikoreich – Exotische Maschinenpistole

Die kleine Teslaspule des Grauens – Risikoreich

Warum ist das Exo interessant? Die Risikoreich war schon immer eine nützliche MP in Bereichen, wo Arkus euch als Element schaden könnte. Während ihr die Waffe ausgerüstet und von Arkus durchströmt werdet, erhaltet ihr ein Arkus-Schild und könnt so mehr Schaden aushalten.

Zusätzlich werden eure darauffolgenden abgefeuerten Schüsse stetig regeneriert, ihr müsst also nicht mehr nachladen, wenn der Perk „Arkus-Leiter“ aktiv ist. Obendrauf haben eure Schüsse die Chance sich zu verketten und so ihren Schaden an nicht getroffene Ziele weiterzugeben.

Mit den richtigen Aspekten und Fragmenten könntet ihr euren Hüter sicherlich aufputschen und für den einen oder anderen Bonus sorgen.

Woher bekomme ich es? Um die Exo zu erhalten, müsst ihr die Quest „Ein Funke der Hoffnung“ abschließen. Danach bekommt ihr als Belohnung diese MP gratis dazu.

Das waren unsere Top 5 der Exos, die ihr im Auge behaltet solltet, wenn Arkus 3.0 an den Start geht. Habt ihr vielleicht noch weitere Exemplare, die wir nicht aufgelistet, aber dennoch wichtig sein könnten? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren und sagt und weshalb es eure Wahl für Arkus 3.0 sein könnte.