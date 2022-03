Mieses Exo macht Jäger in Destiny 2 zu kaputten Boss-Killern – Bungie deaktiviert es komplett

Gameplay-Trailer zur neuen BDO-Klasse Drakania. Sie wird bereits am 6. April spielbar sein, die Charakter-Erstellung startet am 30. März.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von solchen Glitches? Findet ihr Bungie hat richtig reagiert oder hätte man das Exo nicht deaktivieren sollen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr den Glitch ausgeführt habt oder darauf verzichtet habt.

