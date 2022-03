Bungie veröffentlicht geheime Spielerzahlen-Entwicklung zu Destiny 1 und 2 – Zeigt die große Krise

In der GDC in San Francisco werden nicht nur viele Neuheiten der Spielentwickler preisgegeben, sondern auch tiefere Einblicke in ihre Spiele selbst. Bungie war für Destiny 2 auch vertreten und sie haben einige Infos offenbart: Darunter auch eine Grafik, die aufzeigt, wie beliebt der Loot-Shooter 2018 tatsächlich war.

Was ist die GDC? Die „Game Developers Conference“, kurz GDC genannt, bezeichnet eine große Messe, bei der sich Spielentwickler in San Francisco treffen und über Neuerungen sprechen. Dabei tauschen sich die Entwickler untereinander aus und sprechen über die Veränderungen auf dem Markt.

Unterdessen war Bungie auch vertreten und lieferte einigen Einblicke zu Destiny 2. Es wurde eine Grafik geteilt, in der Destiny 1 & 2 gegenübergestellt und die wöchentlich aktiven Spielerzahlen in den ersten Wochen nach dem jeweiligen Release vergleicht.

Man erkennt an der Statistik, wie extrem stark die Spielerzahlen in den ersten Wochen nach dem Release von Destiny 2 sanken.

Bungie vergleicht Destiny 1 und 2 auf der GDC

Wie sah der Vergleich aus? Bungie stellte eine Grafik auf die Beine, in der beide Loot-Shooter gegenübergestellt wurden. Ben Hanson, ein ehemaliger Video-Produzent von Game Informer, hat die Grafik abfotografiert und diese auf Twitter zur Veranschaulichung getwittert.

Destiny 2 ist mit orange gekennzeichnet und Destiny 1 mit weiß. Dabei ist zu erkennen, wie brachial Destiny nach etwa 4 Monaten einbrach:

Destiny 1 erlebte nach 10 Wochen einen Aufschwung an Spielern und stieg dann noch einmal an

Bei Destiny 2 kam nach 14 Wochen zwar ein kurzer Aufschwung, danach fielen die Spielerzahlen aber rapide ab. Nach 26 Wochen – etwa ein halbes Jahr nach Release von Destiny 2 waren die aktiven Spielerzahlen auf einem TIefpunkt

DLCs funktionierten bei Destiny 1 stark – Fielen bei Destiny 2 total durch

Was war der Grund für das sinkende Interesse? Es könnte viele Gründe haben, dass die Hüter etwa ein halbes Jahr nach Release von Destiny 2, im Februar 2018, die Schnauze voll hatten.

langgestreckter Content

kaum Herausforderungen

unnötiger Resscourcen-Grind, um Spieler auf Dauer bei Laune zu halten

Patrouillen als Hauptaktivität

Dabei konnte der neue Raid-Trakt in der damaligen Leviathan auch nicht beeindrucken. Dieser ähnelte sogar im Worlds-First einem Sprint als ein langes Rennen. Exotics fühlten sich nicht besonders an und wurden an jeder Ecke vergeben. Im Grunde wurde der komplette Charakter des Loot-Shooters verbannt.

Läuft Destiny 2 besser in 2022? Genaue Statistiken haben wir dazu nicht, jedoch wissen wir, dass Witch Queen, die neue Erweiterung von Destiny 2, eine Million Mal verkauft wurde. Viele Spieler verkündeten auch, dass es sich hierbei um die beste Story handelt und der neue Raid auch der beste seiner Art ist.

Vieles hat sich im Hause Bungie geändert seit der Trennung von Activision und doch konnte sich das Entwicklerteam aufrappeln und trotzdem Großes auf die Beine stellen. Bleibt abzuwarten, ob Bungie weiterhin so Gas gibt wie mit Witch Queen.

Was habt ihr damals 2018 zu der Fluch-Erweiterung auf dem Merkur gedacht? Habt ihr die Erweiterung gezockt oder hattet ihr auch die Schnauze voll? Lasst es uns wissen!