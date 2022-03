Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 25.03.

Diese Woche in Destiny 2 brachte den Spielern etwas Zeit, das Drama der saisonalen Story zu überdenken. Ob Xur sich darüber auch Gedanken macht, wissen wir nicht. Aber er wird heute Abend wieder eintreffen und euch sein Angebot offerieren. Was er genau verkauft, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Anfang der Woche rollte eine Strike-Welle durch Inhalte, die Videos und Musik von Bungie verwendeten. Die Sperrung der Videos hat auf Twitter eine große Diskussion ausgelöst, denn viele Content-Creator bestreiten mit Inhalten von Destiny 2 ihren Lebensunterhalt. Wir haben Bungies erneute Stellungnahme dazu im Artikel geupdatet.

Nach den Änderungen beim Waffen-Crafting sind ein paar Spieler weiterhin nicht zufrieden. Die craftbaren Waffen sind nicht das, was sie sich erhofft hatten. Dennoch gibt es andere, die fleißig über die potenziellen Möglichkeiten nachdenken. So wie der Spieler „TheSoulChainer“. Er baute sich den aktuell schnellsten Bogen in Destiny 2.

Wir haben uns diese Woche zudem aufgemacht, das Rätsel um ein ominöses, grünes Rift in Savathuns Thronwelt zu lösen, das euch stutzig machte. Viele Spieler rätselten, was es damit auf sich hat und was zu tun ist. Hier ist die Lösung:

Die saisonalen Waffen und Rüstungen aus Season 16.

Alle Infos zu Xur am 25. März 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Heute Abend ist wieder Xur-Time. Wie jeden Freitag trifft er pünktlich um 18.00 Uhr öffnet er seinen Exotic-Laden und dieser bleibt bis dienstags 19.00 Uhr geöffnet. Momentan hat er jedoch nicht die besten Verkaufsschlager, sodass viele Spieler auf ein Update seines Sortiments warten.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Der mysteriöse Händler hat merkwürdige Karten und Routen und inzwischen glauben wir, er lässt das Schicksal selbst entscheiden, wo er landet.

Dieses Wochenende ist er im Turmhangar anzutreffen. Auf der Karte seht ihr, wo ihr hin müsst.

Xur befindet sich vom 25. – 29.03. im Turmhangar.

Xurs Inventar vom 25.03 – 29.03 – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Was er genau im Sortiment hat, ergänzen wir euch ebenfalls später.

Waffe: Telesto – Leere-Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Hinweis: Bungie informiert zum Problem mit den niedrigen Rüstungswerten

Leider gibt es auch weiterhin kein Update zu den schlechten Rüstungswerten. Wie Bungie am Samstag, dem 05.03., mitgeteilt hat, wird das Problem derzeit weiter untersucht, dass bei einigen Rüstungen von Händlern niedrige Gesamtwerte ausgegeben werden. Sobald Details zu einem Fix da sind, wird man die Spieler informieren. Zudem gab Bungie den Hinweis, dass dies nicht bedeutet, dass Xur jede Woche, nach der Behebung des Problems, die höchsten Stat-Rolls haben wird. Sie sollten aber höher als 48 sein. Diese Woche ist das Maximum, das er anbietet 50er Gesamtwert.

Titan: Dünenwanderer – Arkus Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +7

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 50

Jäger: Feinfinder – Leere-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +6

Erholung: +16

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Warlock: Ophidianischer Aspekt – Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +6

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Seltene Rüstung: Als legendäres Rüstungs-Set hat Xur das „Schwertflug 4.1.-Set“ dabei.

Xurs Angebot vom 25. – 29.03.

Das genaue Angebot und die Perks zeigt euch Nexxoss-Gaming, wie immer mit den Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So sieht das Angebot von Xur im Detail aus.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Außerdem bietet er euch seit Witch Queen jede Woche auch einen einzigartigen Roll für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen an. Derzeit hat er jede Woche diese zwei Waffen im Angebot.

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ – mit dem Perk: „Mörderischer Wind“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ – mit dem Perk: „Schnappschussvisier“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Prüfungen von Osiris am 25.03 – 29.03. – Map, Waffen und Infos

Diese Woche kehren, nach der kurzen Eisenbanner-Pause, die Prüfungen von Osiris zurück. Das PvP-Endgame bringt dann zusätzlichen Spitzenloot und unermesslichen Ruhm für jeden, der sich gerne in die PvP-Elite kämpfen will. Beutezüge und den Trials-Pass für die Teilnahme gibt es beim 14. Heiligen im Turmhangar.

Welche Map ist diese Woche dran? Jedes Wochenende spielt ihr nur auf einer festgelegten Map. Diese Woche handelt es sich hierbei um Javelin-4.

Der 14. Heilige veranstaltet auf Javelin-4 die Trials (Prüfungen von Osiris)

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im Team zu spielen, empfehlen wir euch die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche ist eine besondere Waffe als Meister-Version mit Trials-Ursprungsperk erhältlich, die ihr euch dann bis zum kommenden Dienstag, 19 Uhr, erspielen könnt.

Dieses Scoutgewehr ist die Meister-Belohnung für euren Makellos-Run.

Diese Woche winkt das neue Scoutgewehr „Aishas-Umarmung“ als Meister-Variante (Adept), wenn ihr es zum Leuchtturm schafft.

In Destiny 2 wollen alle gerade ein bestimmtes Scoutgewehr – So stark ist „Aishas Umarmung“

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme beim 14, Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials (Prüfungen von Osiris) starten diesen Freitag zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Nervt es euch, dass die Rüstungswerte bei Xur unterirdisch schlecht sind? Oder kauft ihr sie, um eure Sammlung zu vervollständigen. Hinterlasst uns gerne eure Meinung.