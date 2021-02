Twitch-Streamer zeigt, wie er jeden Boss in Destiny 2 als Superman killt

In Destiny 2 vertreibt sich der bekannte Streamer Gladd jetzt die Zeit damit, alle Bosse wie ein Superheld umzuhozlen. Möglich mach das ein neues Exotic.

Destiny 2 ist in seine 13. Season gestartet, in der ein Krieg mit den Kabalen, schwer gepanzerten Schildkröten-Aliens, tobt.

Das treibt die Streaming-Prominenz: Der wohl größte und bekannteste Streamer zu Destiny 2 auf Twitch ist Sean Gallager, besser bekannt als Gladd. Dort hat er 407.000 Follower (via Twitch).

Gladd ist als verbissener PvE-Profi bekannt, auf dessen Kappe auch World Firsts in Raids gehen und der auch mal so lange an Community-Rätseln tüftelt, bis Bungie ihn ins Bett schicken muss.

Nach seinem jüngsten Stream – immerhin stattliche 11 Stunden am Stück – hat er seine Berufung darin gefunden, Bosse als Superman in Season 13 zu bekämpfen.

Schaut euch hier an, wie Gladd „ALLE STRIKE-BOSSE MIT DONNERKRACHEN AUSLÖSCHT“:

Das gibt’s zu sehen: Wie der Mann aus Stahl erhebt er sich in die Lüfte und segelt dann mit Volldampf und Faust voran auf die meterhohen Endgegner. Die halten es nicht aus und geben einer nach dem anderen sofort den Löffel ab.

Doch bei den Strike-Bossen belässt Gladd es nicht. Er und seine Superman-Sidekicks

ruinieren Gambit-Matches, indem sie den Urzeitler gleich vermöbeln

geben der Hexe im Dungeon Zerbrochener Thron die kryptonische Abreibung

Selbst Raidbosse aus der Tiefsteinkrypta werden sofort vom Donnerkrachen erlegt

Der immense Schaden überspringt auch die Immun-Phasen der neuen Schlachtfeld-Kolosse

Gleich neue 6 Videos zum Thema finden Gladds 244.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Channel (via YouTube) am 12.02.21.

Neues Exotic verleiht dem angestaubten Titanen frische Power

So könnt ihr das auch: Die gute Nachricht ist, Gladd nutzt keine komplizierten Mechaniken oder Profi-Tricks. Er hat seinen Stürmer-Titanen nur mit einem neuen Exotic aus Season 13 ausgerüstet: Harnisch der Sternschnuppe.

Der Brustpanzer ist speziell für den mittleren Arkus-Baum konzipiert, dem Code der Rakete mit der Donnerkrachen-Super.

Das Exotic erhöht laut Beschreibung „deutlich den Donnerkrachen-Einschlagschaden“

Zusätzlich erhaltet ihr einen Überschild, der umso länger wirkt, je länger ihr als Rakete durch die Luft gesaust seid.

Der Schaden erhöht sich übrigens nicht nur für den direkten Einschlag mit eurer Faust, sondern auch die Arkus-Explosion im Umkreis. Erste Tests sprechen von etwas weniger als doppelt so viel Schaden, wie die normale Donnerkrachen-Variante ohne Exotic.

Das Rüstungs-Exotic Harnisch der Sternschnuppe für Titanen

Woher gibts das Exotic? Alle 3 neuen Rüstungs-Exotics für Titanen, Jäger und Warlocks der Season 13 erhaltet ihr als zufällige Belohnung, wenn ihr einen Verlorenen Sektor solo auf Legendär oder Großmeister absolviert.

Die speziellen Verlorenen Sektoren findet ihr auf Europa, im Kosmodrom und auf dem Mond. Achtete unbedingt darauf, dass Brustpanzer-Exotics in der täglichen Rotation sind. Bereitet euch jedoch gut vor. In den Sektoren wimmelt es von Champions und je nach Schwierigkeitsgrad ist das Powerlevel 1.300 oder 1.330.

Womit vertreibt ihr euch die Zeit in Destiny 2? Wenn ihr euch auch so fühlt, als hätte der Krieg mit den Kabalen plötzlich gestoppt, seid ihr nicht alleine: Season 13 startete stark, stoppt aber abrupt – So soll’s weitergehen