The Division: Heartland zeigt mehr Gameplay – Das ist der neue kostenlose Shooter im Division-Universum

The Division: Heartland soll ein neuer Free2Play-Shooter im Universum von "The Division" werden. Es soll ein Standalone werden, das funktioniert, ohne dass ihr ...

Weitere spannende Informationen rund um den Shooter: Ihr wollt wissen, was euch alles mit Heartland erwarten könnte? Laut einem Insider soll es gleich 4 Spielmodi zum Start des Shooters geben. Alle Informationen findet ihr in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO:

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf den kostenlosen Ableger aus dem Division-Universum oder wartet ihr lieber auf das nächste „richtige“ Division-Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wann erscheint The Division: Heartland? Einen offiziellen Releasetermin gibt es noch nicht, ihr könnt euch aber für den ersten Closed-Beta-Test bewerben. Registrieren könnt ihr euch direkt bei Ubisoft . Der Shooter soll für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 erscheinen.

Auf der Ubisoft Forward wurde ein neuer Trailer mit Gameplay zu The Division: Heartland vorgestellt. Im neuen Free2Play-Shooter schlüpft ihr erneut in die Rolle eines Division-Agenten.

