Das neue Heartland könnte zum Sargnagel für The Division 2 werden

Zahlreiche Spieler und Fans sind gespannt auf The Division: Heartland – auch MeinMMO-Autor Sven Galitzki. Doch er fürchtet, dass es ein falscher Schritt für die Reihe werden könnte und bangt dabei um die Zukunft von The Division 2.

Was hat es mit Heartland überhaupt auf sich? Vor Kurzem hat sich Ubisoft in einem umfassenden Blogpost zur Zukunft von Tom Clancy’s: The Division geäußert. Und dafür, dass vor einiger Zeit noch nicht mal die Zukunft von The Division 2 klar schien, hat man nun offenbar noch so einiges vor. Das zeigt die Ankündigung The Division Heartland.

Neben neuen Inhalten für The Division 2 sollen auch ein Mobile-Spiel, eine Novelle sowie ein Netflix-Film kommen. Und auch das neue Free-to-Play-Spiel The Division: Heartland soll Teil dieser Zukunft werden. In der Community hat man dieses neue Projekt mit viel Interesse aufgenommen – man ist gespannt, was konkret dahintersteckt. Aber es gibt auch durchaus Skepsis, die bei mir im Moment noch überwiegt.

Das wissen wir aktuell über Heartland: Das ist nicht wirklich viel – zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Es wird ein eigenständiges Free-to-Play-Spiel (keine Division-2-Erweiterung) und stammt von Red Storm Entertainment

Es wird zwar im Division-Universum spielen, setzt aber keine Vorkenntnisse der bisherigen Division-Spiele voraus

und es wird für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Cloud-Dienste kommen

Als Zeitraum heißt es: 2021 / 2022. Weder Genre, noch irgendwelche anderen Details sind aktuell bekannt. Es gibt bislang auch nur ein einziges Bild dazu:

Bisher das einzige Bild zu The Division: Heartland

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Was ist eigentlich The Division: Heartland? Alles, was wir bisher wissen

Über den Autor: Sven arbeitet seit 2018 bei MeinMMO und betreut seitdem intensiv den Bereich der Shooter als Autor und verantwortlicher Experte.



Er ist großer Destiny-Fan und hat enorm viel Zeit in dem Franchise verbracht. Doch auch unzählige Stunden in beiden Teilen von The Division, in verschiedenen „Call of Duty“-Ablegern sowie der Battlefield-Reihe gehören zu seinem Portfolio.

Warum sich Heartland als falscher Schritt für The Division 2 erweisen könnte

Was könnte Heartland für ein Spiel werden? Es gibt 2 größere und durchaus plausible Theorien. Und beide sehe ich persönlich als problematisch, wenn nicht sogar als “lebensbedrohlich” für die Zukunft des aktuellen Haupt-Spiels The Division 2.

Zum großen Teil stützen sich die 2 gängigsten Theorien dabei auf den Namen sowie das aktuell einzige Bild zum Spiel. Als American Heartland werden in den USA nämlich Teile des Westens und des mittleren Westens bezeichnet – eine eher ländlich geprägte Gegend mit kleineren Städten, einigen Wäldern und vielen Farmen. Dazu passt auch das bisher einzige Bild, das genau eine solche Szenerie zeigt. Der neue Division-Ableger, was auch immer das am Ende für ein Spiel wird, dürfte also mit der bisherigen Serien-Tradition brechen und wohl erstmals außerhalb einer amerikanischen Großstadt spielen.

Viele – auch ich – sind nun der Meinung, dass in ein solch offenes, weitläufiges und eher ländliches Szenario vor allem 2 Spielkonzepte gut reinpassen würden – unter anderem, weil sie gerade in zahlreichen anderen Games angesagt und erfolgreich sind, doch im aktuellen Ableger The Division 2 fehlen:

Battle Royale

oder eine Art Survival

Unterwegs im Überleben-Modus von The Division 1

Klar, es ist bislang pure Spekulation und Heartland könnte am Ende theoretisch auch ein Rollenspiel oder ein Kartensammelspiel werden. Doch mit Red Storm Entertainment als Entwickler geht man eher davon aus, dass es im Shooter-Bereich bleiben dürfte. Denn diese sind hauptsächlich für zahlreiche Shooter aus Franchises wie unter anderem The Division, Far Cry, Rainbow Six oder Ghost Recon bekannt. Und dass man sich dabei von Loot, Skills und Shooter-Mechaniken allzu weit entfernt, dürfte ebenfalls eher unwahrscheinlich sein – schließlich ist es das, was die Spielereihe bislang auszeichnet. Battle Royale oder Survival erscheinen vor diesem Hintergrund also tatsächlich am plausibelsten.

Warum ich Heartland als eine Gefahr für The Division 2 sehe: Nun, The Division 2 hat seit geraumer Zeit einen schweren Stand bei Spielern – gerade bei Langzeit-Agenten und Veteranen. Gefühlt springen immer mehr Spieler ab. Generell kommen das Setting und die Grundmechaniken zwar gut an, das Spiel kann bis ins Endgame überzeugen und macht bis dahin auch Spaß. Doch spätestens dann werden tiefgreifende Probleme mit der Langzeitmotivation und den damit verbundenen Systemen deutlich.

The Division 2 bietet bis heute im Prinzip kaum bis keine Inhalte, die auf lange Sicht fesseln und überzeugen können. Das saisonale Modell, Raids und selbst die große Erweiterung “Warlords of New York” konnten nichts daran ändern. Auch mehr als 2 Jahre nach Release hört man als Hauptkritikpunkte neben Loot, Balance oder Bugs immer noch vor allem:

fehlende, spaßige Modi, die auf lange Sicht beschäftigen – man solle doch bitte bei The Division 1 schauen

fehlender frischer Wind/frische Ideen, wenig Innovation

zu wenig substantieller Content über Zeit

Ob Heartland ein Survival-Game oder ein Battle-Royale in ländlicher Gegend wird?

Und Spieler fordern hier an sich nichts Unmögliches: In Teil 1 kam Überleben (Englisch: Survival – eine Art Mix aus Battle Royale und eben Überleben) sehr gut an. Die Entwickler sträuben sich jedoch bis heute davor, den Modus für The Division 2 zu bringen. Und so manch einer sieht dafür in Heartland nun endlich eine potenzielle, plausible Erklärung. Auch Untergrund (Englisch: Underground – eine Art Endlosmodus) hatte in Teil 1 viele Fans. Zwar hat The Division 2 mit The Summit mittlerweile ebenfalls einen Endlosmodus, doch dieser bietet vielen zu wenig Abwechslung und kann unter dem Strich mit Underground nicht mithalten.

Sollte eine der beiden besagten Theorien nun am Ende tatsächlich zutreffen und Heartland wird kein Strategie- oder Sammelkartenspiel, dann könnte es deshalb kontraproduktiv und sogar zu einem Problem für die Zukunft des aktuellen Aushängeschildes The Division 2 werden. Denn dann würde man zwar genau das bringen, wonach sich Spieler bei The Division 2 sehnen – allerdings in einem neuen, eigenständigen Spiel. Ob das im Hinblick auf langjährige Fans wirklich so förderlich wäre? Hier ist die Gefahr groß, den ein oder anderen an das neue Spiel zu verlieren.

Und ja, es kommen auch neue Inhalte für The Division 2, wie ein komplett neuer Spiel-Modus, den es so im Franchise noch nicht gegeben hat. Doch sollte man den Spielern mit Heartland endlich das bieten, wonach sie seit Jahren fragen – und das auch noch kostenlos – dann könnte es für das immer noch kostenpflichtige The Division 2 eng werden. Trotz der neuen Inhalte und gerade, wenn diese noch kostenpflichtig sein sollten (Summit ist an die zahlungspflichtige Warlords-Erweiterung geknüpft) – besonders im Hinblick auf potenzielle neue Spieler.

Der Endlos-Modus von The Division 2 – Das aus Teil 1 bekannte und beliebte Survival fehlt aber bis heute

In meinen Augen als großer Fan und langjähriger Spieler wäre es viel sinnvoller gewesen, die Ressourcen auf das aktuelle Zugpferd (falls man das bei The Division 2 noch so sagen kann) zu bündeln und jegliche neue Modi in das Hauptspiel zu integrieren – gerade, wenn es sich um ein Battle Royale oder um einen Survival-Modus handelt. Es wäre nur logisch und auch das, was Spieler fast durchgängig fordern.

Sonst läuft The Division in meinen Augen ernsthaft Gefahr, gegen einen Free-to-Play-Ableger aus dem eigenen Hause den Kürzeren zu ziehen und komplett in der Versenkung zu verschwinden, sollte Heartland halbwegs spaßig umgesetzt werden und aus den Fehlern der beiden bisherigen Division-Spiele gelernt haben. Dann wäre Heartland am Ende möglicherweise nicht eine Ausweitung des Division-Universums auf ein weiteres Spiel, sondern der Sargnagel für das Hauptspiel des Franchise.

Wie seht ihr das Ganze? Das war meine aktuelle Sicht der Dinge. Da diese aber nicht universell gültig ist, würde mich sehr interessieren: Wie seht ihr die ganze Sache mit Heartland? Frischer Wind für das Franchise, von dem auch The Division 2 profitieren könnte? Ein Dolchstoß in den Rücken von Teil 2? Oder ein gewagtes Experiment, bei dem der Ausgang noch absolut offen zu sein scheint? Teilt eure Meinung gerne mit uns und weiteren Lesern von MeinMMO in den Kommentaren.

Falls ihr auf das Gameplay von The Division steht, könnte euch vielleicht auch The Day Before interessieren: 7 Dinge, die das neue Survival-MMO The Day Before anders macht als The Division