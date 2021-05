Ubisoft kündigt neues Spiel zu The Division an – Ihr könnt euch jetzt für Tests anmelden

In einem umfassenden Blogpost haben sich die Entwickler von Ubisoft zur Zukunft von Tom Clancy’s The Division geäußert. Teil dieser Zukunft wird ein neues Free2Play-Spiel sein. Und da hört es längst noch nicht auf.

Das sagen die Entwickler: Wie in dem Post betont wird, habe man in den vergangenen Jahren mit The Division und The Division 2 eine große Community aufgebaut, die nun mit neuen Inhalten versorgt werden soll.

Neben der Arbeit an The Division 2 habe man auch auf andere Projekte geschaut. Dazu gehört ein neues Spiel: Tom Clancy’s The Division Heartland.

Was ist The Division Heartland? Bisher sind Informationen zu dem neuen Spiel noch rar gesät. Sicher ist, dass es sich dabei um ein Free2Play-Spiel im Division-Universum handelt, dass vom Studio Red Storm produziert wird.

Die Entwickler betonen, dass es sich um ein Standalone handeln wird, das mit einem eigenen Setting und einer eigenen Sichtweise auf das Division-Universum ausgestattet wird. Vorwissen aus den bisherigen Teilen soll also nicht vonnöten sein.

Wann erscheint Heartland? Der Release von The Division Heartland soll im Zeitraum 2021 / 2022 für PC, Konsolen und Clouddienste stattfinden. Wer schon früher ran möchte, kann sich bereits jetzt für etwaige Tests registrieren.

Dafür muss sich einfach auf der offiziellen Registrierungsseite (via Ubisoft) mit dem Ubisoft-Konto anmelden und dann die passende Plattform auswählen. Zur Wahl stehen PC, Xbox One, PS4, PS5 und Xbox Series X|S. Hat man das getan, landet man im Topf möglicher Tester. Weitere Informationen soll man dann zu gegebener Zeit per Mail bekommen.

Heartland ist allerdings nicht das einzige Neue im Division-Universum.

The Division wächst mit Film, Buch und Mobile-Ableger

Was kommt da noch? In der Ankündigung sprechen die Entwickler von weiteren Projekten, die das Division-Universum erweitern sollen. In einer übersichtlichen Timeline wird gezeigt, womit das Universum erweitert werden soll:

Neben Updates für The Division 2 sind ein Buch, ein Film und ein Mobile-Game geplant.

Dazu zählt beispielsweise ein Division-Film, der in Zusammenarbeit mit Netflix entsteht. Hier hat man durchaus große Namen an Land ziehen können: Jessica Chastain (Golden-Globe-Gewinnerin) und Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home) sollen als Darstellen mit an Bord sein.

Außerdem bekommt the Division einen Mobile-Ableger. Hierzu wollen sich die Entwickler aber erst zu einem späteren Zeitpunkt genauer äußern.

Auch eine Buch, das direkt am Ende der Geschichte von The Division 2 ansetzen soll, ist in Planung.

Zu guter Letzt – und wie schon zuvor bekannt – wird auch The Division 2 noch 2021 ein weiteres Update bekommen. Da soll ein neuer Modus drinstecken sowie neue Methoden, die Agenten hochzuleveln und variable Builds zu basteln. Wie es mit The Division 2 2021 weitergehen soll, erfahrt ihr hier.