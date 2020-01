The Division 2 macht 2020 den Item-Reset – Das tut weh, ist aber richtig

Massive hat nach Monaten der Ruhe angekündigt, jetzt doch das Pflaster von der Wunde „The Division 2“ zu reißen. Der Item-Reset wird wehtun, aber es ist wohl notwendig. Zudem steigt das Power-Level 2020 nun endlich an.

Das ist die Situation: Bei The Division 2 stimmt das Loot-System nicht: Der Taktik-Shooter schüttet die Spieler während einer Mission mit Loot zu und zwar dem „scheinbar guten“ Loot, dem Zeug mit hohem Item-Level und bester Qualität. Aber nur Profis verstehen, welcher Loot wirklich gut ist. Ein Fan schrieb mal, The Division 2 sei ein „mühsamer Stat-Salat.“

Denn nach einer Instanz erwartet The Division 2 von den Spielern, sich durch die Berge von Loot zu wühlen, jedes Item genau anzuschauen, zu prüfen:

ob man das Item gebrauchen kann

ob es ins eigene Build passt

ob es innerhalb festgelegter Parameter, die nicht klar einsehbar sind, mittelmäßig, gut oder sehr gut ist.“

Dafür gilt es, Tabellen im Kopf zu haben, wie gut die Ausrüstung tatsächlich ist. Spieler müssen wissen, wo die Caps bei jedem Item liegen, um genaue Vorstellungen zu haben, welche Werte sie mit ihrem Item-Build eigentlich erreichen wollen.

So viele Items … aber welche kann man wirklich gebrauchen?

Erfahrene Agenten können das: Sie haben die Zahlen im Kopf oder die Spreadsheets irgendwo auf Abruf parat. Sie sehen, ob sie ein Item brauchen.

Wer nicht so erfahren ist oder nach einer längeren Pause mal wieder in The Division 2 reinschaut, ist aufgeschmissen: Er kann das nicht erkennen und hat auch keine Lust, so viel Zeit in die Materie zu investieren, um sich da firm zu machen.

Das sorgt bei The Division 2 für ein Spieler-Problem:

Wer einmal raus ist, kommt nicht mehr wieder.

Anfänger haben es schwer, sich im Endgame zurechtzufinden, zu erkennen, was für Items sie eigentlich farmen sollen.

Ich will The Division 2 wieder spielen und lieben – Aber es fällt mir echt schwer

The Division 2 plant den großen Knall

Das ist jetzt die Lösung: Gestern hat Massive angekündigt, The Division 2 radikal zu ändern: Das komplette Gear-System wird umgekrempelt.

Das passiert nicht „Schritt per Schritt“, sondern mit einem großen Knall.

Das große Ziel es ist: Spielern weniger Loot zu geben, dafür aber besseren. Und Ausrüstung „besser lesbar“ zu machen: Spieler sollen erkennen, ob sie ein gutes Item vor sich haben.

Das wird wehtun: Nach Episode 3, irgendwann nach Februar, wird der Tag kommen, an dem das Gear umgestellt wird. Dann wird die bisherige Ausrüstung der Spieler in das neue System übertragen. Das heißt, dass die „sorgfältig arrangierten Builds“ der Vielspieler und deren Item-Sammlung wahrscheinlich nicht mehr so perfekt und nützlich sein werden wie bislang.

Gleichzeitig wird das Power-Cap erhöht, es kommen viele neue Items ins Spiel und die Item-Jagd geht von vorne los.

Das ist ein klassischer Fall von einem Gear-Reset, so wie das bei Destiny 2 oder WoW mit neuen Erweiterungen üblich ist: Man kann das alte, optimierte Gear zwar „zu Anfang“ weiterspielen, wird es dann aber rasch gegen neues, nicht optimiertes Gear austauschen, um von vorne mit dem Sammeln von Items zu beginnen.

So geht’s danach weiter: Wenn das Item-System dann verändert ist, wird The Division 2 ein neues „Rekalibrierungs-System“ einführen und noch die Skill-Power überarbeiten, das sind zwei weitere große Konfliktpunkte in den Eingeweiden der The-Division-2-Mechaniken.

Spieler sollen gleich erkennen, wie gut ein Item ist: Je voller der Balken, desto besser.

Was sind die Vor- und Nachteile?

Was könnten Vorteile sein? Das neue System bietet gerade Neu- oder Wiedereinsteigern die Möglichkeit, erneut mit The Division 2 zu beginnen, ohne das Gefühl zu haben, sich vorher intensiv einlesen zu müssen.

Der Item-Reset ermöglicht es Veteranen, die „eigentlich mit The Division 2 fertig waren“, bei den Items von vorne anzufangen und sich ein neues Arsenal aufzubauen.

Außerdem kann Massive so viele kleinere Probleme des alten Systems beheben. Bestimmte Perks, die Schwierigkeiten machten, wie „Schaden an Elite-Gegnern“, streichen. Zudem kann Massive die coolen Aspekte des Loot-Systems wie „Named Items“ weiter verstärken.

Was könnten Nachteile sein? Die Motivation für Spieler, jetzt noch The Division 2 zu spielen und nach neuen Items zu suchen, dürfte ziemlich sinken, weil klar ist, dass sie demnächst eh von vorne anfangen müssen.

Es gibt zudem die Befürchtung, dass „das neue System“ weniger Tiefe bieten könnte als das alte System.

Das steckt dahinter: Die Situation war für The Division 2 verfahren. Man hatte ein komplexes System, in das die Veteranen eine Menge Zeit investiert haben, um es zu perfektionieren. In das System fanden „neue oder zurückkehrende Spieler“ aber überhaupt nicht mehr rein.

Jetzt hat sich Massive dazu entschlossen, diesen Knoten zu durchschlagen. Das wird Veteranen, die viel Zeit investiert haben, wehtun. Aber dadurch, dass das Power-Cap steigt, ist es an der Zeit für alle, wieder neue Items zu suchen und von vorne anzufangen.

Wenn die neuen Systeme funktionieren, wird sich Massive wohl als nächstes um die Content-Armut und Wiederspielbarkeit von The Division 2 kümmern müssen. Die steht einem Erfolg des Spiels weiter im Weg.

