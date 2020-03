So geht The Division 2 in Zeiten der Pandemie weiter

Auch in „The Division 2“ macht sich die aktuelle Situation um das Corona-Virus bemerkbar. Still stehen wird die postapokalyptische Welt des Shooters deshalb aber nicht.

Was ist gerade bei Division 2 los? Wer heute The Division 2 angeworfen hat, durfte sich erstmal das neue Update runterladen. Das legte einen Fokus auf Nerfs von NPCs und PvP-Waffen, brachte aber auch zahlreiche Bugfixes. Die Arbeit an dem Spiel geht also weiter.

Allerdings müssen Spieler demnächst wohl mit etwas Entschleunigung rechnen. Das deuteten die Entwickler jedenfalls im jüngsten „State of the Game“-Stream an, den wir hier für euch einmal einbinden.

The Division 2 sendet aus dem Home-Office

Im Stream zu sehen: Auch das Virusspiel The Division 2 ist durchaus von der aktuellen, weltweiten Situation betroffen. Das wird schon durch den Stream an sich klar: Wie schon in der vergangenen Woche unterhielten sich die Entwickler lediglich aus dem eigenen Home-Office, anstatt sich zum Stream zu treffen.

Abgesehen von einer kleinen Diskussion über das Update gingen sie auch auf die aktuelle Situation ein. Man arbeite so gut es geht an dem Spiel – nur eben von zu Hause aus: „Wir haben schließlich ein Spiel zu supporten und geben alles, damit ihr es spielen könnt“, so Host Hamish Bode. Allerdings sei es aktuell so, dass alles etwas länger dauert, als man es gewohnt ist.

Was steht als Nächstes an? Die Entwickler kündigten an, nach den Fixes aus dem aktuellen Update weitere Korrekturen angehen zu wollen. Priorität habe dabei der DPS-Glitch. Der sollte eigentlich bereits gefixt sein, allerdings finden Spieler wohl weiterhin Wege, das Problem auszunutzen und riesige Mengen an Schaden anzurichten. Ein Zustand, den die Entwickler möglichst schnell beheben möchten – und zwar möglichst ohne Geschütze einfach zu deaktivieren. Ebenfalls ganz oben auf der Liste stehen die Fehler bei den Gear Sets, die bestimmte Set-Talente betreffen.

Neben Bug-Fixes soll The Division 2 auch mit neuem Content versorgt werden. Dazu gehört ein neues Bekleidungs-Event namens „Urban Jungle“, dass am 31. März starten wird und bis Ende April läuft. Das soll neue Outfits und auch eine neue Maske liefern.

Das Event bringt neue Outfits für euch

Dazu dürfen Spieler sich auch auf doppelte XP zum Event-Start freuen und die nächste Manhunt der Season 1 startet. Für die nächsten Wochen ist also erstmal gesorgt. Was danach aus dem Home-Office der Massive-Entwickler ins Spiel kommt, findet ihr hier in der Zusammenfassung der Season 1.