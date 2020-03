Bei The Division 2 gibt es heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC die nunmehr 4. Wartung in dieser Woche. Was ist diesmal der Grund? Wann und wie lange gehen die Server offline? Erfahrt hier alles Wichtige zum Ablauf der heutigen Wartungsarbeiten sowie den Patch Notes.

Bei The Division bekommen die Entwickler einige Bugs einfach nicht in den Griff. Deshalb gibt es heute erneut eine außerplanmäßige Wartung mit einer Downtime.

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Wartungsbeginn ist um 16:00 Uhr deutscher Zeit

Das ist auch gleichzeitig der Beginn der Downtime, die Server gehen offline

Der Server-Down soll planmäßig eine Stunde lang andauern

Die Division-2-Server sollten also gegen 17:00 Uhr wieder online kommen und die Wartung dann enden

Warum die erneute Wartung? Das sagen die Patch Notes: Die offiziellen Patch Notes fallen heute sehr überschaubar aus.

So werden während der Wartung auf allen Plattformen weitere Fixes für den DPS-Glitch aufgespielt. Durch diesen Fehler, der offenbar von vielen gerne genutzt wird, kann man aktuell unter bestimmten Umständen ganz einfach Loot farmen.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Krasser neuer Glitch bei The Division 2 – Loot gibt’s jetzt fast schon geschenkt

Bereits gestern ging man gegen den DPS-Glitch vor, doch offenbar bekommt man ihn bisher einfach nicht in den Griff.

Auch interessant: Falls ihr noch etwas Lesestoff für die Dauer des Serverdowns benötigt, dann schaut euch diese Artikel an:

