Polaritätswechsel-Event bei Division 2 gestartet – Lohnt es sich?

Bei The Division 2 startete gestern, am 24. März, das allererste globale Event. Schaut euch hier an, wie das Polaritätswechsel-Event funktioniert und welche Belohnungen ihr abstauben könnt.

Was ist das für ein Event? Der Loot-Shooter The Division 2 setzt seit der großen Erweiterung „Warlords of New York“ auf Seasons, ähnlich wie Destiny. Im Rahmen der ersten Season wurden einige Events angekündigt und dazu zählt auch „Polaritätswechsel“.

Erfahrt hier, wie das ganze Event abläuft, wie ihr mitmachen könnt und welche Belohnungen euch erwarten.

Erstes Global-Event von The Division 2 – Polaritätswechsel

Wie funktioniert das? Wenn ihr euch entscheidet mitzumachen, hat jeder Gegner und die Division-Agenten eine bestimmte Polarität – Orange (Positiv) oder Blau (Negativ).

Es gilt dann darauf zu achten, dass ihr nur auf Gegner schießt, die eure angezeigte Polarität haben. Eure eigene Polung könnt ihr an eurem Arm oder im Bereich der aktiven Buffs sehen. Die der Gegner sind über dem Gesundheits-Balken zu sehen.

Am Arm sieht man an der blauen Markierung, dass der Gegner mit dem orangen Symbol über dem Kopf besser nicht beschossen werden sollte.

Trefft ihr feindliche Banditen, die eurer Polarität entsprechen, bekommt ihr einen kräftigen Schadenbonus. Habt ihr einen starken Schadens-Build, fallen die Gegner ziemlich schnell um.

Erwischt ihr aber Gegner mit der falschen Farbe, bekommt ihr einen Schock und seid für ein paar Sekunden bewegungsunfähig und angreifbar, da ihr auch nicht in Deckung gehen könnt.

Granaten und Fertigkeiten sind von den Polaritäten nicht betroffen. Hier könnt ihr weiter alles attackieren, ohne auf die Polung der Feinde zu achten. Allerdings geben Kills auf diese Weise keinen Fortschritt bei den Event-Projekten.

Wie wechsel ich die Polaritäten? Ihr habt jedoch nicht ständig dieselbe Polarität, tatsächlich wechseln sie andauernd bei folgenden Aktionen:

Beim Nachladen und Waffenwechsel kehrt sich eure eigene Polarität um

Wenn ihr einen Gegner mit einem Nahkampf-Angriff trefft, wechselt die Polarität des Feindes

Hier liegt auch die Schwierigkeit. Da sich eure Polung immer wieder ändert, müsst ihr ständig darauf achten, welche Farbe ihr aktuell habt. Nach dem Nachladen müsst ihr dann oft die Waffe wechseln, um denselben Gegner wieder ohne Nachteil angreifen zu können. Das kostet Zeit und kann euch schon mal in Schwierigkeiten bringen.

Wählt das Event aus und aktiviert es, um teilzunehmen.

Das Event ist optional und Aufträge laufen über mehrere Tage

Wie mache ich mit? Das Event ist optional und muss manuell aktiviert werden, sonst macht ihr nicht mit. Im Inventar-Menü seht ihr rechts die Saison-Aktivitäten. Hier findet ihr die geplanten und abgelaufenen Aktivitäten der aktuellen Season und darunter auch das Global-Event „Polaritätswechsel“. Geht in den Auswahlbildschirm des Event-Menüs und bestätigt eure Teilnahme. Ihr könnt das Event auch jederzeit wieder deaktivieren, wenn ihr in einer sicheren Zone seid.

Wie gibts die Belohnungen und was gibts da so? Jeden Tag könnt ihr euch mit bestimmten Projekten „Event-Sterne“ verdienen. Das sind dann Aufgaben wie „Erledige 200 Gegner mit positiver Polarität“ oder „Spiele einen beliebigen Haupteinsatz im Schwierigkeitsgrad ‚Schwer‘ oder höher“.

Habt ihr eine der Aufgaben erledigt, erhaltet ihr Sterne, die dann für den Belohnungs-Pfad gelten. Insgesamt gibt es hier 10 Preise zu verdienen, darunter „Benannte Behälter“ und „Exotische Behälter“ die ein benanntes oder exotisches Item ausspucken. Alle 5 Sterne bekommt ihr eine der Kisten. Als letzte Belohnung winkt ein Rucksack-Anhänger, für den ihr nochmal 10 Sterne braucht.

Die erste Belohnung gibts noch geschenkt. Danach braucht ihr Sterne aus den Event-Projekten.

Jeden Tag gibt es neue Projekte und die vom Vortag könnt ihr ebenfalls noch erledigen. Aktuell sind vier Tage des Events in dem Menü-Punkt zu sehen. Am vierten Tag habt ihr also die meisten offenen Projekte und viele Missionen lassen sich dann gleichzeitig erledigen.

Wie lange läuft das jetzt? Das Polaritätswechsel-Event läuft noch bis zum 30. März. Ob nach Ablauf des vierten Tages ein weiterer Belohnungs-Strang kommt oder die Agenten die restlichen Tage Zeit bekommen, um die Aufgaben zu erledigen, muss sich noch zeigen.

Lohnt sich das? Die Missionen kriegen dadurch ein wenig Schwung und Abwechslung. Manchmal kann es aber auch frustrierend sein, wenn man durch einen verirrten Schuss geschockt wird und deshalb drauf geht.

Die Belohnungen sind leider nicht so stark. Ein Rucksack-Anhänger als Top-Belohnung wird wahrscheinlich nicht so viele Spieler reizen. In den Kisten können zudem auch minderwertige Items drin sein. Es gibt also die Chance, dass ihr kaum etwas Brauchbares aus den Kisten zieht, besonders, wenn eure Ausrüstung schon ziemlich gut ist. Es könnte jedoch auch eines der benannten Items drin sein, die aktuell als Best-in-Slot für Damage-Dealer gelten.

Wenn ihr das Event aktiviert, bekommt ihr direkt einen Aufnäher. Den könnt ihr ja schon mal mitnehmen. Macht euch dieses besondere Gameplay-Element keinen Spaß, sind die Belohnungen jetzt auch nicht so besonders, dass ihr etwas verpasst. Vielleicht gefällt euch dann eines der nächsten Events besser, es sollen wohl sogar Zombies kommen.

Was meint ihr zu dem Event und den Belohnungen? Halten euch die Season-Events bei Laune?