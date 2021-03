Theorie in Destiny 2 verspricht neue Waffen-Gattung und ihr erstes Exotic kennt ihr schon

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was denkt ihr, dürfen wir uns bald zwischen Schwertern und Hämmern entscheiden? Oder haltet ihr eine völlig neue Waffen-Gattung in Season 13 für fragwürdig. Als mit Forsaken die Bögen eingeführt wurden (2018), handelte es sich schließlich um eine große Erweiterung.

Dass Bungie da eine neue Waffengattung aus der 3. Person angedeutet haben könnte, haben wir hier auf MeinMMO am 1. Februar auch schon überlegt: Destiny 2 spricht über Fix für nerviges PvP-Phänomen, deutet dabei neue Waffen an .

Was hat Bungie angedeutet? Kurz vor dem Start von Season 13 hat der Community Manager Cozmo von Bungie sich zu Waffen aus der 3. Person geäußert (via Twitter ).

So könnte es die Waffe geben: Laut Forbes passt es wunderbar zur Story und Lore von Season 13, dass die grimmige Kabal-Imperatorin Caial den Hütern den Hammer gibt. Also als exotische Waffe übergibt, als Quest-Item haben wir den Hammer ja schon bekommen.

Eigentlich handelt es sich um ein Quest-Item, das wird wie alle vergleichbaren Items mit Runen bestücken und hat so Einfluss auf den saisonalen Loot. Im Gegensatz zu beispielsweise dem Kelch der Opulenz oder dem Köder aus Season 12, nutzen wird den Hammer aber richtig und klicken nicht nur in Menüs rum.

So nutzen wir den Hammer schon: Season 13 brachte als neue Aktivität die Schlachtfelder. Nach dem Abschluss können die Hüter Extra-Loot bekommen, wenn sie Kisten zerschmettern – das geht mit dem Feuerprobenhammer . Bungie hat also schon extra eine Animation für den Hammerschwung kreiert und das Teil in 3D gerendert.

Die Theorie um das neue Exotic hat Forbes am 10. März aufgestellt. Der Autor Paul Tassi hat sich in den vergangenen Jahren als Destiny-Fachmann einen Namen gemacht. Auch wenn er mit seinen Vorhersagen nicht immer richtig lag, ist diese Theorie interessant und wir wollen näher darauf eingehen.

In Season 13, der Saison der Auserwählten, haben die Hüter bisher Hand an nur zwei neue Exotic-Waffen legen können:

Insert

You are going to send email to